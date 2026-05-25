Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Roberto De Zerbi szerint ennyi játékos üti meg a Tottenham Hotspur szintjét

Bár az Everton legyőzésével megőrizte angol élvonalbeli tagságát a Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi vezetőedző nem söpörte a szőnyeg alá a problémákat, és rögtön megnevezte, hogy kik elég jók a biztos maradáshoz.

Az olasz szakvezető közel sem volt ünnepi hangulatban, annak ellenére, hogy Joao Palhinha gólja végül biztos bennmaradást ért csapata számára a Premier League 38. fordulójában. A találkozót követő sajtótájékoztatón beismerte, hogy a rendelkezésére álló játékoskeret egyszerűen nem elég minőségi: akár a csapat felétől is elköszönhetnek a nyáron. 

"Mától el kell kezdenünk megszervezni és felépíteni egy új csapatot. Szerintem túl sok játékost kell lecserélnünk. Jelenleg tíz, 11, 12 olyan játékosunk van, aki elég jó ahhoz, hogy maradjon. Mint játékosok és még inkább mint emberek. Emellett pedig magas szintű labdarúgókkal kell kiegészítenünk a keretet" – vallotta be a Marseille és a Brighton volt szakvezetője. 

A nyilatkozata későbbi részében azt is elismerte, hogy a klub újjáépítését nem egyedül szeretne elvégezni, mivel szerinte az átigazolásokba a sportigazgatónak, a megfigyelőknek és a vezérigazgatónak is van beleszólása.

