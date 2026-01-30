Minden esélye meg volt a Marseillenek elérni az utolsó forduló előtt a Bajnokok Ligája rájátszását, hiszen egy ponttal biztosan továbbjutott volna a francia együttes, ám meglepetésre hárómgólos vereséget szenvedett a Brugge ellen.

Sőt, ez is elég lehetett volna, a Benfica - Real Madrid meccs 98. percéig ugyanis több rúgott góljának köszönhetően továbbjutásra állt a Marseille, ám akkor jött Anatolij Trubin, és a Benfica kapusa a portugál csapatot fejelte tovább a play-offba a jobb gólkülönbségnek köszönhetően.

Úgy tűnik, a vereségért vállalja a felelősséget a francia együttes vezetőedzője, ugyanis angol kiadásunk arról számolt be, Roberto de Zerbi felajánlotta lemondását a klub vezetőségének, aki már a csütörtöki edzést sem tartotta meg játékosainak. A portál szerint a felek között megkezdődtek az egyeztetések, hivatalos bejelentésre pedig hamarosan sor kerülhet.

A Marseille így a 25. helyen végzett a BL-alapaszakaszában, a bajnokságban pedig a harmadik pozíciót foglalja el a dél-franciaországi csapat, akik nemrég az Arsenal tehetségével erősítették meg keretüket.