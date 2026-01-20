Mason Greenwood csapattársa lehet az Arsenal tehetsége

Ethan Nwaneri jó eséllyel légiósnak állhat, mivel előrehaladott tárgyalásokat folytat az Olympiue de Marseille-lel. Ha a francia kikötőváros csapatához szerződne, akkor csapattársa lehetne a szintén angol Mason Greenwoodnak, illetve az Arsenal volt csatárának, Pierre-Emerick Aubameyangnak.

A The Athletic szerint kölcsönben, a szezon végéig írhat alá a szélső az OM-hez, ám a megállapodás nem tartalmazna végleges megvásárlási opciót. Ez arra is utal, hogy az Ágyúsok hosszabb távon igenis számolnának az U21-es angol válogatott játékossal.

Az észak-londoniak saját nevelésű játékosának klubváltásáról már beszélt is egymással a két együttes két vezetőedzője, Mikel Arteta és Roberto De Zerbi.

Mindez azt jelzi, hogy jelentősen megváltozott az Arsenal hozzáállása a kérdést illetően: korábban a GOAL is írt arról, hogy a klub nem szeretné még kölcsönben sem elengedi a csiszolatlan gyémántot.

Nwaneri azon van, hogy állandó játéklehetőséghez jusson, erre ugyanis jelenleg vajmi kevés esélye van az Arsenalban: az idei szezonban csupán 12 alkalommal lépett pályára, de az 515 perc játékidő még árulkodóbb.