Mason Greenwood csapattársa lehet az Arsenal tehetsége

Már tárgyalt is az Olympique de Marseille az Arsenallal az angol játékos leigazolásáról.

Ethan Nwaneri jó eséllyel légiósnak állhat, mivel előrehaladott tárgyalásokat folytat az Olympiue de Marseille-lel. Ha a francia kikötőváros csapatához szerződne, akkor csapattársa lehetne a szintén angol Mason Greenwoodnak, illetve az Arsenal volt csatárának, Pierre-Emerick Aubameyangnak. 

A The Athletic szerint kölcsönben, a szezon végéig írhat alá a szélső az OM-hez, ám a megállapodás nem tartalmazna végleges megvásárlási opciót. Ez arra is utal, hogy az Ágyúsok hosszabb távon igenis számolnának az U21-es angol válogatott játékossal.  

Az észak-londoniak saját nevelésű játékosának klubváltásáról már beszélt is egymással a két együttes két vezetőedzője, Mikel Arteta és Roberto De Zerbi. 

Mindez azt jelzi, hogy jelentősen megváltozott az Arsenal hozzáállása a kérdést illetően: korábban a GOAL is írt arról, hogy a klub nem szeretné még kölcsönben sem elengedi a csiszolatlan gyémántot.  

Nwaneri azon van, hogy állandó játéklehetőséghez jusson, erre ugyanis jelenleg vajmi kevés esélye van az Arsenalban: az idei szezonban csupán 12 alkalommal lépett pályára, de az 515 perc játékidő még árulkodóbb.

