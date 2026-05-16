Robert Lewandowski távozik a Barcelonától - hivatalos!

A lengyel csatár sorsa folyamatosan a levegőben lógott az utóbbi időben, most pedig eldőlt, búcsút int Katalóniának az idény végén.

”Négy kihívásokkal és kemény munkával teli év után itt az ideje továbblépni. Azzal az érzéssel távozom, hogy beteljesítettem a küldetésemet. Négy szezon, három bajnoki cím. Sosem fogom elfelejteni azt a szeretet, amit már az első naptól kezdve megkaptam a szurkolóktól. Köszönöm mindenkinek!” - írta Lewandowski búcsúüzenetében.

A lengyel gólvágó 191 meccsen 119 gólt szerzett a Barcelona színeiben, amivel a klub örökranglistáján a nyolcadik helyet foglalja el. Az augusztusban 38 éves játékos 2022-ben érkezett Spanyolországba a Bayern Münchentől 50 millió euróért, és összesen hét kupát nyert a katalánokkal: három bajnoki címet és szuperkupát, valamint egy Király-kupát. Összesen 11 El Clásicón lépett pályára, ezeken pedig hat gólt szerzett.

A Mundo Deportivo szerint a lengyel még nem döntött, hol folytatja pályafutását. A katalán lap szerint Szaúd-Arábiából több csapat is érdeklődik Lewandowski iránt, csakúgy, mint a Chicago Fire és az FC Porto is.

