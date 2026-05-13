Bombahír Barcelonából: Lewandowski távozása már szinte biztos

Robert Lewandowski jövője továbbra is az egyik legforróbb téma az európai futballban. A Barcelonával kapcsolatos hosszabbítási tárgyalások gyakorlatilag leálltak, miközben sorra jelentkeznek a kérők a lengyel világsztárért. Az elmúlt órákban újabb meglepő kérő neve került elő: a portugál élcsapat, az FC Porto is figyelemmel követi a csatár helyzetét.

Fabrizio Romano olasz transzferguru szerint jelenleg teljesen megfeneklettek az egyeztetések Lewandowski és a Barcelona között egy esetleges új szerződésről. A 37 éves támadó kontraktusa a szezon végén lejár, és ha nem történik váratlan fordulat, ingyen távozhat a katalán klubtól.

A hírek szerint a szaúdi bajnokságból és az MLS-ből is komoly érdeklődés mutatkozik iránta, de Európából sem fogytak el a kérők. Korábban a Juventus és az AC Milan neve merült fel legerősebb opcióként, most pedig a Sport Bild arról számolt be, hogy az FC Porto is beszállhat a versenybe.

A portugál rekordbajnok egyelőre még nem kezdett hivatalos tárgyalásokat Lewandowski képviselőivel, ugyanakkor a klub állítólag komolyan vizsgálja a lehetőségét annak, hogy megszerezze a rutinos támadót. Mivel a lengyel klasszis szabadon igazolhatóvá válhat, a Porto számára is reális opció lehet a szerződtetése – még akkor is, ha fizetési igényei komoly kihívást jelentenének.

A lengyel csatár 2022-ben igazolt a Bayern Münchentől Barcelonába, ahol azóta is meghatározó szereplője a csapatnak. A katalánokkal három bajnoki címet nyert, legutóbb pedig éppen a Real Madrid elleni El Clásicón biztosították be a La Liga-aranyérmet.

A támadó egyelőre nem döntött a jövőjéről, de nyilatkozataiból egyértelműen érződik, hogy minden lehetőséget mérlegel.

„Megvárom, milyen opciók alakulnak ki, és utána eldöntöm, mi a legjobb számomra és a családom számára” – fogalmazott a bajnoki ünneplés után.



