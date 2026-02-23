Goal.com
Keane súlyos döntést hozott meg vereségek után: „Változtatások biztosan lesznek a csapatban"

Hétfőn este örökrangadóval, azaz az MTK-Ferencváros rangadóval zárul az NB I 23. fordulója. Robbie Keane a találkozó előtt a klubhonlapnak elmondta, hogy jól ismerik az ellenfelüket. A Ferencváros vezetőedzője azt is elárulta, hogy több helyen is változtatni fog a kezdőcsapaton.

– Fel kellett készülnünk erre az időszakra, hiszen a hétfői bajnoki után nagyon hamar, már csütörtökön jön a következő mérkőzésünk. Változtatások biztosan lesznek a csapatban a legutóbbi, Ludogorec elleni találkozóhoz képest, már csak a szabályok miatt is, de a legfontosabb, hogy mindenki friss legyen és készen álljon

 – kezdte nyilatkozatát Robbie Keane.

A Ferencváros győzni megy az MTK-hoz

Az ír tréner jól emlékszik a két csapat legutóbbi, november 1-jén lejátszott bajnokijára, amikor az FTC Stefan Gartenmann, Szalai Gábor, Varga Barnabás és Nagy Barnabás góljával 4-1-re nyert az MTK ellen.

– Jól ismerjük az ellenfelet, sosem könnyű ellene játszani, hiszen egy helyi derbiről beszélhetünk. Akárhányszor az MTK ellen szerepelünk, a rivális jó csapat benyomását kelti, amely szeretne jó focit játszani. Az előző fordulóban vereséget szenvedtünk, noha szerintem Zalaegerszegen a piros lap és az ellenünk megítélt tizenegyes is nevetséges volt. Összességében fel kellett volna állnunk ebből is, hiszen húsz percen át briliánsan játszottunk. Javítanunk kell, de készen állunk 

OTP Bank Liga NB I
MTK Budapest crest
MTK Budapest
BUD
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC

– zárta gondolatait a Ferencváros vezetőedzője.

A Fradi két vereség után utazik a Hungária körútra, ugyanis a zöld-fehérek a ZTE-től (1-3) és a Ludororectől (1-2) is kikaptak.

A Ferencváros vasárnap is edzett a hétfői bajnokit megelőzően – olvasható a fradi.hu-n megjelent cikkben.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

