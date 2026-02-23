Keane súlyos döntést hozott meg vereségek után: „Változtatások biztosan lesznek a csapatban"

– Fel kellett készülnünk erre az időszakra, hiszen a hétfői bajnoki után nagyon hamar, már csütörtökön jön a következő mérkőzésünk. Változtatások biztosan lesznek a csapatban a legutóbbi, Ludogorec elleni találkozóhoz képest, már csak a szabályok miatt is, de a legfontosabb, hogy mindenki friss legyen és készen álljon

– kezdte nyilatkozatát Robbie Keane.

A Ferencváros győzni megy az MTK-hoz

Az ír tréner jól emlékszik a két csapat legutóbbi, november 1-jén lejátszott bajnokijára, amikor az FTC Stefan Gartenmann, Szalai Gábor, Varga Barnabás és Nagy Barnabás góljával 4-1-re nyert az MTK ellen.

– Jól ismerjük az ellenfelet, sosem könnyű ellene játszani, hiszen egy helyi derbiről beszélhetünk. Akárhányszor az MTK ellen szerepelünk, a rivális jó csapat benyomását kelti, amely szeretne jó focit játszani. Az előző fordulóban vereséget szenvedtünk, noha szerintem Zalaegerszegen a piros lap és az ellenünk megítélt tizenegyes is nevetséges volt. Összességében fel kellett volna állnunk ebből is, hiszen húsz percen át briliánsan játszottunk. Javítanunk kell, de készen állunk

– zárta gondolatait a Ferencváros vezetőedzője.

A Fradi két vereség után utazik a Hungária körútra, ugyanis a zöld-fehérek a ZTE-től (1-3) és a Ludororectől (1-2) is kikaptak.

A Ferencváros vasárnap is edzett a hétfői bajnokit megelőzően – olvasható a fradi.hu-n megjelent cikkben.



