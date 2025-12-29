Hiába a hosszabbítás, az Európa-liga győztessel hozták szóba Robbie Keane-t

Annak ellenére, hogy Robbie Keane nemrég hosszabbított a Ferencvárossal, a nemzetközi sajtóban máris téma a távozása. Az ír tréner sikerei Angliában is visszhangot keltenek, különösen korábbi klubjánál, a Tottenham Hotspurnél, ahol a szurkolók és a szakértők egyaránt változást sürgetnek a gyengélkedő csapat élén.

Mélyrepülésben a Tottenham

A londoni gárda jelenleg csak a 11. helyen áll a Premier League-ben, ami messze elmarad a várakozásoktól. A Thomas Frank vezette együttes játéka akadozik, és bár vasárnap délután a Crystal Palace ellen sikerült bezsebelni a három pontot, az utóbbi időben nem igazán jöttek az eredmények. A klub korábbi védője, Ramon Vega a TalkSportnak nyilatkozva élesen bírálta a jelenlegi menedzsert, és kijelentette: a Spursnek új impulzusra van szüksége a középmezőnyből való kitöréshez.

Keane a megoldás?

Vega szerint a Ferencváros edzője, Robbie Keane lenne az ideális utód. Az ír szakember edzői renoméja sokat nőtt az elmúlt időszakban: bajnoki címek után a Fradival is remekel, legutóbb éppen a Rangers legyőzésével hívta fel magára a figyelmet az Európa-ligában. A korábbi csatárlegenda ismeri a Tottenham közegét, és a nemzetközi porondon elért eredményei azt mutatják, hogy készen áll a szintlépésre.

Maradás vagy Premier League?

Bár Keane nemrég írta alá új szerződését a zöld-fehérekkel, és hangsúlyozta, hogy remekül érzi magát Budapesten, a Premier League hívószava mindig erős. Az edző korábban úgy fogalmazott, a futballban soha nem lehet tudni, mit hoz a jövő. A Fradi szurkolói számára aggasztó lehet, hogy Keane neve egyre többször merül fel komoly külföldi kispadok kapcsán, még ha a lojalitása egyelőre a magyar bajnokhoz is köti.

Forrás: TalkSport

