Hiába minden, a Juventus egykori sportigazgatója mégsem tér vissza Olaszországba

Alig néhány nappal azután, hogy Fabrizio Romano és az olasz lapok „megállapodásról” és a „hivatalos bejelentés közelségéről” cikkeztek Fabio Paratici és a Fiorentina kapcsán, az olasz szakember mindenkit meglepett. Ahelyett, hogy Firenzében véglegesítette volna öt évre szóló szerződését, Paratici a London déli részén fekvő Selhurst Park lelátóján tűnt fel.

Közös jövő Londonban?

Az olasz transzfergurut nem akárki mellett kapták lencsevégre: a Tottenham 1–0-s, Crystal Palace elleni győzelme során végig a klub vezérigazgatója, Vinai Venkatesham mellett foglalt helyet. A két vezető láthatóan mélyen elmerült a szakmai beszélgetésekben, ami azt jelezheti, hogy Paratici mégis kitölti a Spursnél nemrég megkezdett mandátumát.

Marad a „dupla” vezetés

A győztes gólt szerző Archie Gray ünneplése közben a kamerák többször is a vezetőségi párost pásztázták. A látottak alapján úgy tűnik, Venkateshamnek sikerült meggyőznie az olaszt a maradásról, így a Tottenham nem veszít el egy kulcsfontosságú láncsszemet közvetlenül a januári átigazolási időszak nyitánya előtt.

Bár a Fiorentina ajánlata csábító volt – hiszen Paratici teljes körű irányítást kapott volna hazájában –, a Spurs Thomas Frank-projektje úgy tűnik, Londonban tartja a szakembert. Johan Lange és Fabio Paratici kettőse tehát továbbra is együtt dolgozik a keret megerősítésén.

