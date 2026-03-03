Rio Ferdinand tavaly óta az Egyesült Arab Emírségekben él feleségével, Kate-tel, és gyermekeikkel: Cree-vel, Shae-vel, valamint Rio 14 éves lányával, Tia-val. A család au iráni bombázások miatt a biztonság kedvéért a pincébe rejtőzött el.

Mint ismert, az USA és Izrael szombat reggel megtámadta Iránt. Irán válaszcsapásai pedig a közel-keleti régió több pontjain szóródtak szét, többek között az Egyesült Arab Emírségekben, ahol a Ferdinand-család él.

Ferdinand elmondta, mennyire fél ezekben az aggasztó időkben. A „Rio Ferdinand Presents” című műsorában a korábbi Manchester United- és angol válogatott védő így nyilatkozott:

„Más volt ez a hét, nem fogok hazudni. Először is, ma reggel remekül érzem magam, mert az egész család együtt edzett. Egy kicsit olyan, mint a koronavírus-járvány alatt, az egész család olyan dolgokat csinál együtt, amiket egyébként nem szoktunk. Ma egy kicsit otthon tanítunk is. Félelmetes, amikor rakétákat, repülőket és vadászgépeket hallasz fölötted – nem tudom pontosan mik azok –, és nagy robbanásokat hallunk, de nem tudjuk, mi az, mert nem ismerjük a részleteket. Fontos, hogy elmagyarázd a gyerekeknek, mi történik, és segíts nekik átvezetni ezen a helyzeten, főleg, ha te vagy a ház ura. Próbálsz nyugodt maradni, és mindenkit a lehető legjobban megnyugtatni."

Ferdinand hozzátette:

„Őszinte leszek, ez egy kicsit ijesztő helyzet volt. Ugyanakkor furcsa módon biztonságban éreztem magam. A stúdióm a bunkeremmé vált. Az első éjszakán, amikor elkezdődött az összes zaj, azt tanácsolták, menjünk le a pincébe, és ott aludtunk takarókkal."

– mesélte Ferdinand.

A régióban szombaton két magyar focista, Gera Dániel és Koszta Márk is ott rekedt. Gera Dánielnek vasárnap sikerült kijutnia Törökországba, hétfőn pedig Budapestre repült.

A Rio Ferdinand Presents teljes adása:





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.