Korábban mi is beszámoltunk róla, szintet léphet a dunaszerdahelyi csapat támadója, Redzic Damir, akiért európai nagycsapatok állnak sorba, köztük a görög Olympiakosz, a dán Köbenhavn vagy a skót Rangers, ám a Nemzeti Sport információja szerint Gulácsi Péter és Szoboszlai Dominik volt klubja, az osztrák RB Salzburg lehet a befutó a játékos aláírásáért.

A lap szerint a játékos és az osztrák csapat szóban már megegyezett egymással, a klubok között azonban még nem jött létre az egyezség, a Salzburg ajánlata már a négymillió eurót is meghaladja. Ahhoz, hogy a dunaszerdahelyi csapat elengedje Redzicet, először meg kell oldania a támadó pótlását, ugyanis a törökországi edzőtábor során a csapat grúz támadója, George Gagua megsérült.

Redzic nagyon jó formának örvend ebben a szezonban, tizenöt mérkőzésen kilenc gólt szerzett, valamint novemberben a magyar válogatottban is bemutatkozott. Szerződése jövő nyáron jár le, értékét másfélmillió euróra taksálja a Transfermarkt.

A másik csapat, amelyik harcban volt a játékosért, a skót Celtic volt, ám hírek szerint az olasz másodosztályú Frosinone francia támadóját, Farés Ghedjemist vinné a Ferencváros lehetséges El-ellenfele.