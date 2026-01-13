A magyar válogatott támadóért BL-csapatok állnak sorban

Az olasz transzferguru, Rudy Galetti legfrissebb beszámolója szerint a magyar válogatott szélső az európai topklubok radarjára került. Redzic Damir teljesítménye és válogatottbeli debütálása alaposan felverte a játékos piaci árát.

BL-csapatok a magyar válogatott támadó nyomában

A hírek szerint a magyar válogatott futballistát két jelenlegi Bajnokok Ligája-szereplő is a soraiban tudná. Az egyikük a görög bajnok Olympiakosz, a másik érdeklődő a dán FC Köbenhavn.

Emellett az Európa-ligában vitézkedő skót Rangers és Szoboszlai ex-klubja, a tehetséggondozásáról híres RB Salzburg is komolyan fontolgatja a 22 éves játékos megszerzését.

Gólkirályi forma a DAC-ban

Redzic Damir őszi produkciója önmagáért beszél, ami nemcsak a dunaszerdahelyi szurkolókat, hanem a scoutokat is meggyőzte. A magyar válogatott támadó idén 14 meccsen 7 gólt és 1 gólpasszt gyűjtött össze.

Marco Rossi is számol vele

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi már be is vetette a támadót az Írország elleni válogatott mérkőzésen. A szakmai stáb és a nemzetközi megfigyelők egyetértenek abban, hogy Redzic fizikai adottságai és gólerőssége alkalmassá teszik őt a topligás szereplésre. Valószínűleg a magyar válogatott is sokáig számíthat még tehetségére.

A kérdés már csak az, hogy a téli átigazolási ablakban melyik európai kupaszereplő lesz a befutó a magyar tehetségért folytatott harcban.

Forrás: Rudy Galetti