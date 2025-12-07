Két kiállítást már a Real Madrid sem bírt el, botrányos meccsen kaptak ki Vinícius Júniorék

A találkozó első nagyobb helyzete a Real Madrid előtt adódott, Jude Bellingham fejesét Ionut Radu védte bravúrral a 17. percben.

A 37. percben Kylian Mbappé passzolta be középre a labdát, az érkező Arda Güler estében centikkel a kapu mellé helyezett.

A 47. percben Vinícius Júnior lépett ki a védők mögül, a sarokra tartó lapos lövésére azonban leéért Radu.

Az 54. percben Williot Swedberg villant meg, a Celta Vigo középpályása egy bal oldali beadás után sarokkal pöckölte a labdát a hálóba (0-1). Micsoda mozdulat volt!

Fran García a 63. percben és a 64. minutumban is összeszedett egy sárga lapot, így megfogyatkozott a Real Madrid.

A 74. percben Aurélien Tchouaméni remek lőtt passzával Mbappé lépett ki, azonban a franca támadó fölé emelte a játékszert.

A 92. percben elszabadultak az indulatok a pályán, a Real Madrid védője, Álvaro Carreras pedig addig reklamált, még ki nem álíltotta a játékvezető.

A 93. percben a kinyíló Real Madridot lekontrázta a Celta, Iago Aspas remek kiugratása után ismét Swedberg talált be, miután kicselezte Thibaut Courtois-t (0-2).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Celta Vigo kilenc év után ismét nyert a Santiago Bernabéu stadionban.

