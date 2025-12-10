Haaland Real Madrid Manchester City Champions LeagueGetty Images
Babos Péter

Forrósodik a pad Xabi Alonso alatt, a Manchester City is nyert a Bernabéuban

Pedig jól kezdett a hazai gárda...

A Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában a Manchester City hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Real Madrid otthonában, a szerdai játéknap csúcsrangadóján.

A Real Madrid nem a legjobb formában érkezett a Manchester City elleni rangadóra, hiszen hétvégén a Celta Vigo elvitte mindhárom bajnoki pontot a Santiago Bernabéuból, míg az utóbbi hetekben a Rayo, az Elche és a Girona ellen is botlott a királyi gárda. Az angolok ezzel szemben sorozatban három PL-meccset nyertek meg, igaz a BL-ben legutóbb otthon kaptak ki 2-0-ra a Leverkusen ellen.

Izgalmasan kezdődött a találkozó, hiszen Matheus Nunes akadt össze rögtön a harmadik percben a tizenhatoson belül Viníciusszal, Clament Turpin játékvezető pedig elsőre tizenegyest ítélt, a VAR viszont közbe szólt, így megúszta a szituációt a City. Egy perc telt el, amikor Federico Valverde lövése ment éppen mellé, végül a madridiak erős kezdése még az első félórában gólt eredményezett, Jude Bellingham szolgálta ki Rodrygót, aki  9 méterről kilőtte a jobb alsót! Sokáig nem tartott a spanyolok öröme, egy szögletet követően Josko Gvardiol fejesét még védte Thibaut Courtois, a kipattanót viszont Nico O'Reilly gólra váltotta és egyenlített. A 40. percben Antonio Rüdiger tüntette el Erling Haalandot a tizenhatoson belül, ezúttal is a VAR jelzett a bírónak, most azonban tizenegyest, a labda mögé pedig a sértett norvég állt és nem hibázott.

A második félidő első nagyobb helyzete Jeremy Doku előtt adódott, Courtois azonban védett, a 77. percet kellett várni az első igazi egyenlítési lehetőségre, Vinícius azonban keveset, de tévedett. Xabi Alonso cserékkel próbálta felrázni csapatát, Endrick helyzetbe is került, de 6 méterről a kapufára fejelte a labdát, ezzel ellőve a Real Madrid utolsó puskaporát.

A City győzelmével a 4. helyre jött fel a tabellán, egy ponttal megelőzve, a hetedik pozícióban tanyázó Real Madridot.

Szórakoztató mérkőzésekből nem volt szerdán hiány, a Juventus és az Arsenal hozta a kötelezőt, A Bodo Glimt értékes pontot csent Dortmundból, a címvédő botlott Bilbaoban, a Benfica megtréfálta a Napolit, a Leverkusen és a Newcastle négy gólos meccsen játszott döntetlent.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Anglia 1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Primera Division
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0