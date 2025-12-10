Forrósodik a pad Xabi Alonso alatt, a Manchester City is nyert a Bernabéuban

A Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában a Manchester City hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Real Madrid otthonában, a szerdai játéknap csúcsrangadóján.



A Real Madrid nem a legjobb formában érkezett a Manchester City elleni rangadóra, hiszen hétvégén a Celta Vigo elvitte mindhárom bajnoki pontot a Santiago Bernabéuból, míg az utóbbi hetekben a Rayo, az Elche és a Girona ellen is botlott a királyi gárda. Az angolok ezzel szemben sorozatban három PL-meccset nyertek meg, igaz a BL-ben legutóbb otthon kaptak ki 2-0-ra a Leverkusen ellen.



Izgalmasan kezdődött a találkozó, hiszen Matheus Nunes akadt össze rögtön a harmadik percben a tizenhatoson belül Viníciusszal, Clament Turpin játékvezető pedig elsőre tizenegyest ítélt, a VAR viszont közbe szólt, így megúszta a szituációt a City. Egy perc telt el, amikor Federico Valverde lövése ment éppen mellé, végül a madridiak erős kezdése még az első félórában gólt eredményezett, Jude Bellingham szolgálta ki Rodrygót, aki 9 méterről kilőtte a jobb alsót! Sokáig nem tartott a spanyolok öröme, egy szögletet követően Josko Gvardiol fejesét még védte Thibaut Courtois, a kipattanót viszont Nico O'Reilly gólra váltotta és egyenlített. A 40. percben Antonio Rüdiger tüntette el Erling Haalandot a tizenhatoson belül, ezúttal is a VAR jelzett a bírónak, most azonban tizenegyest, a labda mögé pedig a sértett norvég állt és nem hibázott.



A második félidő első nagyobb helyzete Jeremy Doku előtt adódott, Courtois azonban védett, a 77. percet kellett várni az első igazi egyenlítési lehetőségre, Vinícius azonban keveset, de tévedett. Xabi Alonso cserékkel próbálta felrázni csapatát, Endrick helyzetbe is került, de 6 méterről a kapufára fejelte a labdát, ezzel ellőve a Real Madrid utolsó puskaporát.



A City győzelmével a 4. helyre jött fel a tabellán, egy ponttal megelőzve, a hetedik pozícióban tanyázó Real Madridot.



Szórakoztató mérkőzésekből nem volt szerdán hiány, a Juventus és az Arsenal hozta a kötelezőt, A Bodo Glimt értékes pontot csent Dortmundból, a címvédő botlott Bilbaoban, a Benfica megtréfálta a Napolit, a Leverkusen és a Newcastle négy gólos meccsen játszott döntetlent.

