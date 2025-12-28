A Real Madrid háza táján ritkán telik el nap feszültség nélkül, most azonban egy korábbi közönségkedvenc, a jelenleg rádiós szakértőként dolgozó Poli Rincón kavarta fel az állóvizet. Az ex-támadó az El Periódico-nak adott interjújában kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, mi a baj a „Királyi Gárdával” ma.

A Real Madrid válsága mélyebb, mint hittük

„Régen a kapitányok rendet tettek volna”

Rincón szerint a klubon belül nincsenek tekintélyek, a játékosok pedig nem viselkednek fegyelmezetten, nem mutatnak példát egymásnak. A kritika középpontjában ismét a csapat brazil csillaga, Vinícius Júnior áll.

„Vinícius két hetet sem bírt volna ki az én Real Madridom öltözőjében” – jelentette ki kategorikusan Rincón. „Régen voltak kapitányok, akik rendet tartottak. A klub mindenki felett állt. Elment Di Stéfano, Cristiano vagy Raúl, és a Madrid ment tovább. Vinícius körül viszont mostanra teljesen elvesztettük az irányt.”

A korábbi csatár szerint az Aranylabda-gála körüli hercehurca óta a brazilt olyan hatalommal ruházták fel, ami megbontotta a csapat dinamikáját.

Alonso-nak támogatásra van szüksége

Rincón kritikája nem állt meg a játékosoknál, hanem a kispadra és az elnöki páholyra is kiterjedt. Bár a jelenlegi vezetőedzőt, Xabi Alonsót nem hibáztatja közvetlenül, de úgy gondolja, hogy a projekt halálra van ítélve, ha nincs meg a határozott háttértámogatás.

„Ebben a Madridban a hatalom az elnök (Florentino Pérez) kezében összpontosul. Ha a játékosok megérzik a vérszagot és a gyengeséget, az edzőnek onnantól lehetetlen dolga van” – fogalmazott a szakértő.

Karizma és káosz

A keret összetételével kapcsolatban is komoly aggályai vannak az ex-játékosnak. Úgy látja, a Benzema, Kroos, Modric vagy Casemiro fémjelezte korszak után hatalmas űr maradt, amit a jelenlegi sztárok nem tudnak betölteni.

A francia világbajnokot, Kylian Mbappe-t sem kímélte: „Stratoszférikus játékos, de még nincs meg benne az a karizma, ami egy ilyen öltöző vezetéséhez kell.”

A világ jelenlegi egyik legjobb középpályásáról, Jude Bellingham-ről pedig a következőt fogalmazta meg:„Csak fut a világba, cél és értelem nélkül. Xabinak meg kell találnia a valódi helyét a pályán.”

Bezzeg a Barcelona!

A legmeglepőbb talán az, hogy Rincón – madridi kötődése ellenére – példaként állította az ősi riválist. Szerinte a Hansi Flick vezette Barcelona jelenleg pontosan azt mutatja meg, ami a Madridból hiányzik.

„A Barcát irigyelni lehet a saját nevelésű játékosokba vetett bizalom és a világos játékstílus miatt. Tudják, mit akarnak játszani. Ők egy igazi csapat. Pontosan ez az, ami most hiányzik a Real Madridból” – zárta gondolatait Rincón. A Real Madrid szurkolói számára ezek a szavak különösen fájóak lehetnek egy olyan időszakban, amikor a csapatnak az eredmények után kell futnia.

Forrás: Marca

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.