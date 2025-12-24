Betelt a pohár: Madridban Vinícius Júnior távozását követelik!

Azonban a Marca a hullámvölgyön felbuzdulva megkérdezte az olvasóit, mit gondolnak, a csapat jelenlegi válságáról. A szavazáson több mint 120 ezer szavazat ékezett, mutatjuk, mit gondolnak a madridi lap olvasói a kialakult helyzetről:

• A drukkerek 61%-a egyértelműen a játékosokat teszi felelőssé a kialakult káoszért.

• 76% elégedett Xabi Alonso munkájával, és ragaszkodik ahhoz, hogy a baszk szakember maradjon a kispadon.

• 86% szerint Vinícius Júnior helyzete menthetetlen, és inkább értékesítenék a brazil sztárt.

• 68% nem lát esélyt arra, hogy a Királyiak idén elhódítsák a La Ligát vagy a Bajnokok Ligáját.

• 73% azonnali erősítést szeretne: januárban mindenképpen érkezzen egy igazi klasszis a madridi középpályára

Egészen megdöbbentő, hogy az olvasók 86%-a szerint Vinícius Júniornak távoznia kellene a blancóktól.

Vinícius elismerte, hogy nincs jó formában

A Real Madridhoz közeli források szerint Vinícius Júnior elismerte a klubvezetésnek és a stábnak, hogy jelenleg nem teljesít a tőle elvárható szinten. Ugyanakkor úgy érzi, őt bűnbaknak állítják be, miközben a csapat egészének sincs minden a helyén, kevés dolog működik jól mostanában a királyiaknál.

A helyzet továbbra is feszült: a szerződéshosszabbítás egyelőre parkolópályán van, Vinícius formája pedig hullámvölgyben, október óta nem szerzett gólt a klub színeiben. A klub belső támogatását élvezi, de a szurkolók türelme fogytán van. A Bernabéu közönsége a Sevilla elleni 2-0-s győzelem során kifütyülte a brazil sztárt:

Továbbra is nagy a nyomás Xabi Alonsón

A Real Madrid játékosai most karácsonyi szünetet kaptak, a következő edzést december 29-én vezényli majd Xabi Alonso. A blancókra az újévben is nehéz mérkőzések várnak, január negyedikén a Real Betist fogadják, majd január nyolcadikán következik az Atlético Madrid elleni spanyol Szuperkupa-elődöntő Dzsiddában, ami a spanyol Defensa Central információi szerint könnyen lehet, hogy Xabi Alonso utolsó mérkőzése lehet, amennyiben a Real Madrid nem tudja legyőzni a városi riválist, és nem nyeri meg a Szuperkupát.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.