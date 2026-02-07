Goal.com
Mickey van de ven Romero Bergvall SimonsIan Kington / AFP
C. Kovács Attila

A Real Madrid lecsaphatja a Liverpool kezéről a Tottenham sztárját

Spanyol sajtóhírek szerint a Real Madrid élénken érdeklődik a Tottenham Hotspur középső védője, Micky van de Ven iránt. A Királyi Gárda egyik játékosát is odaadná a Spursnek a holland válogatott játékosért. Mutatjuk a részleteket.

Spanyol lapértesülések szerint a Real Madrid a nyáron meg szeretné erősíteni a védelmét, és a Tottenham Hotspur középső védőjét szerződtetné a védelem tengelyébe. A királyiak egy csereüzletet fontolgatnak, a hírek szerint 15 millió eurót és Franco Mastantuono adnák a Spursnek Van de Venért cserébe. 

Az észak-londoniak nyitottak az üzletre, azonban Mastantuono helyett Rodrygót szeretnék a holland védőért. A Spurs álláspontja szerint Van de Ven többet ér, mint 80 millió euró, ezért Mastantuonónál jobb játékost kérnek érte. 

Angol sajtóhírek szerint korábban a Liverpool is érdeklődött Van de Ven iránt, azonban a vörösök végül Jeremy Jacquet leigazolása mellett döntöttek a téli átigazolási ablakban. A Liverpool állítólag Virgil van Dijk utódját látja a Spurs holland védőjében.

Van de Ven a Tottenham alapembere

A 24 éves belső védő 2023-ban igazolt a Tottenhamhez a Wolfsburgból, ahol Ange Postecoglou és később Thomas Frank irányítása alatt is stabil kezdővé vált, az előző idényben Európa-ligát ünnepelhetett az angol együttessel. Van de ven szerződése 2029 nyarán jár le a Tottenhamnél, piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 65 millió euróra becsüli. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Real Madrid kivánságlistáján nemcsak a Spurs védője, hanem a Liverpool hátvédje, Ibrahima Konaté is szerepel.

