Újabb sztár szerződik Madridba az Anfieldről?

A Liverpool Echo információja szerint Ismét napirendre került Ibrahima Konaté szerződtetése a Real Madridnál. A 26 éves francia védő szerződése jelen állás szerint a szezon végén lejár, a hosszabbításról szóló tárgyalások pedig egyelőre megrekedtek, így a hátvéd szabadon igazolhatóvá válhat a nyáron.

A madridi klub az elmúlt években tudatos stratégiát épített arra, hogy rivális csapatok kulcsembereit ingyen szerződteti. Ennek ellenére a „királyiak” nem mindig tudják elkerülni a fizetést: legutóbb például Trent Alexander-Arnold esetében voltak kénytelenek 8,5 millió fontot fizetni a Liverpoolnak, noha a védő szerződéséből már csak egy hónap volt hátra.

A tavalyi év végén még olyan hírek láttak napvilágot, hogy a Real Madrid kiszállt Konaté megszerzéséért folytatott versenyből, ám az ESPN most arról számolt be, hogy a spanyol rekordbajnok ismét figyeli a francia válogatott játékos helyzetét. A beszámoló szerint korábban Konaté pénzügyi igényei jelentették a legfőbb akadályt, ugyanakkor, ha a játékos enged ezekből, újra reális opcióvá válhat a Santiago Bernabéuban.

A Real Madrid mozgásterét az átigazolási piacon tovább szűkíti, hogy Dayot Upamecano hosszabbított a Bayern Münchennel, míg Marc Guéhi a Manchester Cityhez igazolt. Így egyre kevesebb olyan elit szintű középhátvéd maradt, aki szabadon megszerezhető lenne – ebben a helyzetben Konaté neve ismét előtérbe került Madridban.

A játékos maga novemberben reagált a szerződésével kapcsolatos találgatásokra. Akkor hangsúlyozta, hogy több, a sajtóban megjelent információ nem fedi a valóságot.

„Sok mindent olvastam mostanában, például azt, hogy a Liverpool új ajánlatot tett nekem. Nem tudom, honnan jönnek ezek az információk. Az ügynökeim folyamatosan egyeztetnek a klubbal. Remélem, hamarosan döntés születik, hogy be is jelenthessem” – mondta Konaté.