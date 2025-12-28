Két sztárjátékos távozhat a Real Madridból – egyikük a Chelsea-be igazolhat

Rüdiger: Visszatérés a Chelsea-be vagy irány Szaúd-Arábia?

Antonio Rüdiger 2022-es érkezése óta a Real Madrid védelmének egyik oszlopa volt, ám szerződése 2026 nyarán lejár, és a hosszabbítási tárgyalások megrekedtek. Bár novemberben még pozitívak voltak a jelek, a felek végül felfüggesztették az egyeztetéseket a játékos szeptemberi izomsérülése után.

A Diario AS értesülései szerint a Chelsea élénken érdeklődik egykori kedvence iránt, akivel 2021-ben Bajnokok Ligáját nyertek. A londoniak mellett a PSG és a Galatasaray is figyeli a helyzetet, de a legnagyobb anyagi csábítást Szaúd-Arábia jelentheti: az Al-Nassr és az Al-Hilal is szívesen látná soraiban a németet, aki így Cristiano Ronaldóval is újra egy csapatban játszhatna.

A háttérben szakmai okok is állhatnak: a spanyol sajtó szerint Xabi Alonso nem Rüdigerrel képzeli el a Madrid védelmét. A vezetőedző állítólag tart a védő sérülékenységétől, ráadásul a nyáron igazolt fiatal tehetség, Dean Huijsen kiszorította a németet a kezdőből, és Eder Militao mellett ő nyújtja a legstabilabb teljesítményt.

Alaba: A magas fizetés és a sérülések áldozata

David Alaba helyzete még ennél is egyértelműbbnek tűnik. Az osztrák védő 2021-es érkezése után Sergio Ramos örököseként tündökölt, de a 2023 decemberi keresztszalag-szakadása óta árnyéka önmagának.

A Mundo Deportivo és Fabrizio Romano jelentései szerint a Real Madrid vezetősége már nem tervez Alabával. A klub számára fenntarthatatlan az osztrák évi nettó 22,5 millió eurós fizetése, ami a keretben a harmadik legmagasabb (csak Mbappé és Vinícius Jr. keres többet). Mivel Alaba formája és állapota nem teszi lehetővé a folyamatos játékot – Xabi Alonso már a fiatal Raúl Asenciót is elé sorolja a rotációban –, a Madrid célja, hogy legkésőbb 2026 nyarán, szerződése lejártakor megváljon tőle.

Ki lesz az utánpótlás?

A Real Madrid láthatóan egy fiatalabb, stabilabb védelmi vonal felépítésén dolgozik. Miközben olyan nevek merültek fel erősítésként, mint Marc Guéhi vagy a Dortmundból ismert Nico Schlotterbeck, Rüdiger és Alaba távozása felszabadíthatja a bérkeretet és helyet csinálhat az új generációnak.

A kérdés már csak az: január elsejétől, amikor mindkét játékos szabadon tárgyalhat más klubokkal, melyikőjük kötelezi el magát először egy új kaland mellett?

