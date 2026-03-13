A madridi csapat jelenleg második a spanyol bajnokságban: 27 forduló után négy pont a hátránya a Barcelona csapata mögött. A statisztikai elemzéseiről ismert Opta legfrissebb számításai szerint az Álvaro Arbeloa vezette gárdának most csak 23,21% az esélye arra, hogy bajnok legyen a szezon végén.

Az Amazon Prime-on futó szakértői elemző műsorban felmerült a kérdés, hogy mire lenne képes a spanyol rekordbajnok az angol futball kőkemény közegében. Erről beszélgetett három korábbi angol válogatott futballista: Wayne Rooney, Alan Shearer és Theo Walcott.

Rooney szerint a madridiaknak reális esélyük lenne a legjobb négy közé kerülni Angliában, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az idegenbeli mérkőzések jóval nehezebbek lennének számukra, mint a spanyol bajnokságban.

Alan Shearer – a Premier League történetének legeredményesebb gólszerzője – szintén úgy véli, hogy a Real Madrid a tabella élmezőnyében végezhetne. Ugyanakkor óvatosságra intett: szerinte a csapatnál előfordulhatnának hullámvölgyek, bár támadóerejük elegendő lehet ahhoz, hogy a legtöbb riválisnál több gólt szerezzenek. Shearer végül szintén a top négybe várná a madridiakat, de a bajnoki cím megszerzését már nehezebbnek tartja.

A legmerészebb vélemény azonban Theo Walcotttól érkezett. Az egykori Arsenal FC-csatár szerint a Real Madrid komoly gondokkal szembesülne olyan stadionokban, mint a Selhurst Park, az Elland Road vagy a St James' Park. Úgy véli, az időjárás, a tempó és az angol bajnokság intenzitása komoly kihívást jelentene a spanyolok számára. Walcott ezért azt jósolta, hogy a Real Madrid legfeljebb a nyolcadik helyig jutna a Premier League-ben.

A kijelentés gyorsan heves vitát váltott ki a közösségi médiában. A legutóbbi Premier League-idényben a top négy: Liverpool, Arsenal, Manchester City és Chelsea volt, a nyolcas mezőnyt pedig Newcastle, Aston Villa, Nottingham Forest és Brighton & Hove Albion alkotta.

A Real Madrid ezen a héten könnyedén, 3-0-ra legyőzte a Manchester City csapatát a Bajnokok Ligájában, ami sokakban megkérdőjelezheti Walcott előrejelzésének realitását.

