Meglepő és fájó vereséget szenvedett hazai pályán a Real Madrid, amely hétfő este 1–0-ra kapott ki a tabella közepén tanyázó Getafe CF együttesétől. Az egygólos különbség önmagában nem drámai, a körülmények és a bajnoki versenyfutás azonban súlyossá tették a botlást.



A madridiaknál már a találkozó előtt ismert volt, hogy több kulcsjátékos hiányozni fog, ennek ellenére a közvélemény győzelmet várt a „királyi gárdától”. A támadójátékból leginkább Kylian Mbappé dinamizmusa és gólérzékenysége hiányzott – a csapat meddő mezőnyfölényben futballozott, de nem tudta áttörni a szervezetten védekező vendégek falát.



A vereség azért is különösen kellemetlen, mert a Real a bajnokságban sorozatban másodszor maradt alul, így jelenleg a második helyen áll, négy ponttal lemaradva az éllovas FC Barcelona mögött. A szezon kritikus szakaszában minden elveszített pont aranyat érhet a rivális számára.



A lefújást követően a hazai közönség hangot adott elégedetlenségének. A drukkerek egy része egyértelműen az elnököt, Florentino Pérezt tette felelőssé a kialakult helyzetért, és a távozását követelte. Erről Guillermo Rai a The Athletic újságírója is beszámolt X-oldalán:





A kritikák elsősorban a keret mélységét és a sérüléshullám kezelését érintették. A szurkolók szerint a csapat nem rendelkezik megfelelő alternatívákkal a kulcspozíciókban.



A folytatás sem ígérkezik könnyűnek: a madridiak március 6-án a hatodik helyen álló Celta Vigo otthonában lépnek pályára. A sérültek listája továbbra is hosszú, ráadásul a Getafe elleni mérkőzés végén kiállított Franco Mastantuono eltiltás miatt biztosan nem állhat rendelkezésre. A kérdés immár nem csupán az, hogy a Real Madrid képes-e javítani, hanem az is, hogy mentálisan mennyire viselte meg a csapatot a hazai közönség reakciója. A bajnoki címért zajló versenyben minden hiba felerősödik – Madridban pedig most érezhetően elfogyott a türelem.

