C. Kovács Attila

Botrány! Vinícius nekiment az ellenfél játékosainak, úgy kellett lefogni + videó

Vinícius Júnior összetűzésbe keveredett a Getafe kispadjával és szakmai stábjával a Real Madrid–Getafe mérkőzést követően. Csapattársainak úgy kellett berángatniuk az öltözőbe a dühöngő brazilt, mielőtt tetlegeségig fajultak volna a történtek. A vita egy októberi eset miatt robbant ki a kispadok között. Mutatjuk a részleteket.

Mint ismert, a Real Madrid hazai pályán 1-0-s vereséget szenvedett a Getafe ellen a spanyol bajnokság 26. fordulójában hétfő este. A mérkőzés hajrájában Franco Mastantuonót és Adrián Lisót is kiállította Alejandro Muniz Ruiz játékvezető, a lefújást követően pedig a kispadoknál tovább folytatódott a konfliktus. 

Mi történt?

A Marca beszámolója szerint a Getafe játékosa, Allan Nyom ment oda mérkőzés után Vinícius Júniorhoz, hogy számonkérje, amiért a két csapat októberi mérkőzésén odaszólt José Bordalás nak, a Getafe vezetőedzőjének.

A Getafe vezetőedzője októberben elmondta, hogy Nyom kiállítása után Vinícius odaszólt Bordalasnak, hogy milyen jó csere volt a kameruni védő, hiszen 38 másodperccel beállását követően kiállították.

„Vinícius odajött, és azt mondta: ‘nagyszerű csere’. Nem kellene idejönnie és ilyet mondania, nem kellene provokálnia. Nincs mit magyarázni, ezt mondta, és én azt válaszoltam neki, hogy inkább a játékára koncentráljon” 

– mesélte el Bordalás a Movistar Plus+ kamerái előtt az októberi mérkőzés után.

Nem ő volt az egyetlen, aki kritikus volt a brazillal szemben az őszi meccs után:

 „Ezért utál téged mindenki, tanulj a csapattársaidtól” 

– vágta oda a brazil szélsőnek Juan Iglesias is.

Nyom nem felejtette el Vinícius beszólását, revansot vett

Nyom az októberi mérkőzésért akart revansot venni, ezért a lefújást követően egyből a Real Madrid kispadjához ment, hogy odaszólhasson Viníciusnak.

Nyom nyílt provokációja betalált Viníciusnál, akit képtelenség volt ezután megnyugtatni, neki akart menni a kameruni játékosnak. Elsőként Bordalás próbált hatni a Real Madrid sztárjára. A Getafe edzője nyugalomra intette a brazil támadót, jelezve, hogy nincs semmi baj, minden rendben.

Nyom és Vinícius egymásnak akartak menni

Madridi részről több csapattársa is megjelent, hogy szétszedják a játékosokat. Először Dani Ceballos, majd Éder Militao, végül Raúl Asensio is megpróbálta lehűteni az indulatokat, emellett Dario Montero is próbálta lecsillapítani a kedélyeket, azonban sikertenül. A feleket nem lehetett megnyugtatni, a vitának úgy lett vége, hogy mindkét főszereplőt berángatták az öltözőbe.


