Hihetetlen baki a Real Madridnál: az orvosi stáb nem Mbappé sérült térdét vizsgálta!

A Real Madrid klasszisának, Kylian Mbappénak hosszú hónapokon át tartó térdfájdalmai végre tisztázódtak - ám a Marca beszámolója szerint ez nem a madridi orvosi stábon múlt. A játékos a szezon közben visszatérő kluborvos, Dr. Mihic segítségével találta meg a megoldást problémáira, a tényleges diagnózist pedig Bertrand Sonnery-Cottet, a térdsérülések specialistája állapította meg Párizsban. A francia csatár korábban olyan sztárokat is kezelt, mint Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic vagy Diakhaby.

Mbappé elmondása szerint a helyes diagnózis felállítása után sikerült kialakítani egy hatékony rehabilitációs tervet, amely már eredményeket hozott:



„Szerencsés voltam, hogy megkaptam a helyes diagnózist, amikor Párizsban jártam, és együtt tudtunk kidolgozni egy tervet, hogy visszanyerjem a legjobb formámat, és a szezon végére készen álljak a trófeákról döntő meccsekre és a világbajnokságra. A diagnózis pontos időpontját most nem árulhatom el. Minden, ami korábban elhangzott, teljesen hamis volt. Nem voltam a világ legboldogabb játékosa” – nyilatkozta a francia csatár.

A RMC Sport újságírója, Daniel Riolo részletezte, hogy a francia klasszis miért nem javult a vártnál gyorsabban. Márpedig amennyiben igazak a sportújságírói információi, úgy egészen elképesztő hibát követett el a kirlyi klub orvosi stábja.

„Nyilvánvaló volt, hogy hiba történt, ha a játékos Párizsba utazott. A térdsérülés diagnózisa katasztrofális volt, sőt annál is rosszabb, egy súlyos hibáról beszélünk. Emiatt váltották le az egész orvosi stábot. Mbappé időt töltött úgy, hogy nem tudta pontosan, mi a baja, játszott meccseket… könnyen súlyosan megsérülhetett volna.”

Riolo szerint a hibát az okozta, hogy a másik térdét vizsgálták tévesen, így a játékos hosszabb ideig játszott a valódi sérüléssel.

