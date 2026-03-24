Kylian Mbappé megtörte a csendet a térdsérülésével kapcsolatban, ami a mögöttünk hagyott hónapban hátráltatta őt. Egyes sajtóhírek arra engedtek következtetni, hogy elszakadt a francia csatár hátsó keresztszalagja, ám – mint kiderült – ezek téves információk voltak.

"A térdem? Remekül teszi a dolgát – tisztázta a helyzetet Mbappé az RMC Sport-nak. – Tisztában vagyok vele, hogy ment a találgatás a háttérben, rengeteg mindent mondtak, de semmi nem volt igaz közülük. Ilyen az élete egy élsportolónak és egy közszereplőnek; mondhatsz bármit, anélkül, hogy leellenőriznéd, és ez nem egy nagy dolog, sosincs következménye. Hozzá vagyok szokva."

Ezt követően arról is szót ejtett, hogy előre eltervezte, hogy Párizsba utazik azért, hogy minél többet megtudjon a térde állapotáról.

"Elég szerencsés voltam, hogy megkaptam a pontos diagnózist, amikor visszatértem Párizsba, és együtt meg tudtuk találni a lehető legjobb tervet arra, hogy újra a legjobbamat tudtam nyújtani, illetve hogy csúcsformába lendüljek az idény hajrájára és a világbajnokságra" – zárta Mbappé.

