Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Újabb hihetetlen baki Madridban: Mbappé után Camavingának is rossz bokáját elemezték

Soha nem látott káosz uralkodik a Real Madrid orvosi szobájában. Miután kiderült, hogy Kylian Mbappé hetekig téves diagnózis miatt játszott fájdalmakkal, most Eduardo Camavinga esetében is döbbenetes mulasztás látott napvilágot: a stáb állítólag a játékos egészséges bokáját vizsgálta a sérült helyett.

Úgy tűnik, a „Királyi Gárda” háza táján nemcsak a pályán, hanem a színfalak mögött is komoly bajok vannak. Az AiScore és több nemzetközi forrás beszámolója szerint a Real Madrid orvosi stábja érthetetlen hibát követett el Eduardo Camavinga december 3-i sérülése után. Míg a francia középpályás a bal oldalán szenvedett sérülést, az orvosok a jelentések szerint a jobb bokáját elemezték és kezelték.

Sorozatos bakik: Mbappé is pórul járt

Ez az eset kísértetiesen hasonlít a Kylian Mbappé körül kirobbant botrányra. Mint ismeretes, a klub francia szupersztárja hónapokon át küzdött térdfájdalmakkal, ám a megoldást nem Madridban, hanem Párizsban találta meg.

Korábban megírtuk: Hihetetlen baki a Real Madridnál: az orvosi stáb nem Mbappé sérült térdét vizsgálta!

Daniel Riolo, az RMC Sport neves újságírója korábban kifejtette, hogy Mbappé esetében is hasonló, amatőrnek tűnő hiba történt: a stáb a játékos egészséges térdét vizsgálta a sérült helyett, ami miatt a támadó hetekig kockáztatta a pályafutását a fájdalmak ellenére.

„Nyilvánvaló volt, hogy hiba történt, ha a játékos Párizsba utazott. A térdsérülés diagnózisa katasztrofális volt, sőt annál is rosszabb, egy súlyos hibáról beszélünk. Emiatt váltották le az egész orvosi stábot. Mbappé időt töltött úgy, hogy nem tudta pontosan, mi a baja, játszott meccseket… könnyen súlyosan megsérülhetett volna” – nyilatkozta Riolo.

Párizsban találták meg a megoldást

Mbappé végül Dr. Mihic és a térdspecialista Bertrand Sonnery-Cottet segítségével kapott pontos diagnózist Franciaországban. A csatár azóta elismerte, hogy a madridi diagnózisok félrevezetők voltak.

„Szerencsés voltam, hogy megkaptam a helyes diagnózist, amikor Párizsban jártam, és együtt tudtunk kidolgozni egy tervet, hogy visszanyerjem a legjobb formámat. (...) Minden, ami korábban elhangzott, teljesen hamis volt. Nem voltam a világ legboldogabb játékosa” – mondta el Mbappé a rehabilitációja kapcsán.

Mi lesz Camavingával?

A Camavinga-ügy újabb szöget üthet az orvosi stáb koporsójába. Ha bebizonyosodik, hogy a december eleji bokasérülésnél ismét elnézték az oldalt, az nemcsak a játékos felépülését hátráltatja, hanem a klub vezetését is drasztikus lépésekre kényszerítheti. A Real Madrid egyelőre hivatalosan nem kommentálta az „oldalvétésről” szóló híreket, de a szurkolók és a szakma egyaránt magyarázatot vár a sorozatos orvosi mulasztásokra.

A Real Madrid legközelebb április 4-én a Mallorca ellen lép pályára a spanyol bajnokságban, ahol kérdéses, hogy a sérültek közül ki állhat Carlo Ancelotti rendelkezésére a sorsdöntő tavaszi hajrá előtt.

