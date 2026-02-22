A madridi hírekben megbízható AS szerint a Real Madrid vezetősége az elmúlt hetekben fokozta a német védő megfigyelését, és teljesítménye meggyőző a spanyolok számára.

A lap szerint Florentino Pérezék pontosan tudják, melyek azok a kulcspozíciók, ahol mindenképpen erősíteni kell a csapaton a következő szezonra. A téli transzferablak zárása után sem lazsálnak Madridban, már a nyári célpontokat véglegesíti a Királyi Gárda, és a középsővédő pozíciója kiemelt prioritást élvez a Santiago Bérnabeu-ban.

Több név is felmerült már az elmúlt hetekben: a Liverpoolban futballozó Ibrahima Konaté és a Bayern München francia hátvédje, Dayot Upamecano is a kiszemeltek között van. A hírek szerint Schlotterbeck nem kívánja meghosszabbítani jövő nyáron lejáró szerződését Dortmundban, így idén mindenképpen pénzt csinálna belőle a sárga-fekete klub, ráadásul aktívan keresik az utódját is az együttes elöljárói.

Ám nem csak a spanyol fővárosban látnák szívesen a német válogatott játékost, ugyanis a Hansi Flick vezette Barcelona is kivetné a hálóját a 26 éves labdarúgóra.

Sokáig úgy tűnt, Schlotterbeck első számú célja a Bayern München lehet, ám Upamecano szerződéshosszabbítása messze lökte a védőt a bajor klubtól. A Borussia és a Real Madrid között egyébként kifejezetten jó a kapcsolat, a múltban többen is megfordultak mindkét csapatban, példaként lehet említeni Jude Bellinghamet és Achraf Hakimit.

A védő ára 50 millió euró körülre rúghat, ami akár magasabb is lehetne, ha nem lenne kényszerhelyzetben a Dortmund idén nyáron, ha még pénzt szeretne látni a Schlotterbeckből.

