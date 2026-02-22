Goal.com
Live
Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport
Szabó Kristóf

Német belsővédővel erősíthet a Real Madrid - Nico Schlotterbeck a spanyolok kiszemeltje

Spanyol sajtóhírek szerint a Real Madrid a Borussia Dortmund 26 éves védőjével, Nico Schlotterbeckkel erősítene a hátsó szekcióban. A német belsővédőnek 2027-ig érvényes a szerződése a Ruhr-vidéken, és nagyjából 50 millió eurót kérhet érte klubja. Nem csak a Blancók érdeklődnek a játékos iránt, az ősi rivális Barcelona is szívesen látná soraiban Schlotterbecket.

A madridi hírekben megbízható AS szerint a Real Madrid vezetősége az elmúlt hetekben fokozta a német védő megfigyelését, és teljesítménye meggyőző a spanyolok számára.

A lap szerint Florentino Pérezék pontosan tudják, melyek azok a kulcspozíciók, ahol mindenképpen erősíteni kell a csapaton a következő szezonra. A téli transzferablak zárása után sem lazsálnak Madridban, már a nyári célpontokat véglegesíti a Királyi Gárda, és a középsővédő pozíciója kiemelt prioritást élvez a Santiago Bérnabeu-ban.

Bajnokok Ligája
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bajnokok Ligája
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Benfica crest
Benfica
BEN

Több név is felmerült már az elmúlt hetekben: a Liverpoolban futballozó Ibrahima Konaté és a Bayern München francia hátvédje, Dayot Upamecano is a kiszemeltek között van. A hírek szerint Schlotterbeck nem kívánja meghosszabbítani jövő nyáron lejáró szerződését Dortmundban, így idén mindenképpen pénzt csinálna belőle a sárga-fekete klub, ráadásul aktívan keresik az utódját is az együttes elöljárói.

Ám nem csak a spanyol fővárosban látnák szívesen a német válogatott játékost, ugyanis a Hansi Flick vezette Barcelona is kivetné a hálóját a 26 éves labdarúgóra.

Sokáig úgy tűnt, Schlotterbeck első számú célja a Bayern München lehet, ám Upamecano szerződéshosszabbítása messze lökte a védőt a bajor klubtól. A Borussia és a Real Madrid között egyébként kifejezetten jó a kapcsolat, a múltban többen is megfordultak mindkét csapatban, példaként lehet említeni Jude Bellinghamet és Achraf Hakimit.

A védő ára 50 millió euró körülre rúghat, ami akár magasabb is lehetne, ha nem lenne kényszerhelyzetben a Dortmund idén nyáron, ha még pénzt szeretne látni a Schlotterbeckből.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0