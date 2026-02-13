Majdnem eligazolt, ám végül mégis maradt a Bayern München alapembere

Dayot Upamecano egy új, 2030-ig szóló szerződést írt alá a Bayern Münchennel - tudatta a bajor klub hivatalos közleményében. Korábbi kontraktusa 2026 nyarán járt volna le.

Ugyanakkor kalandos úton jutott el a megállapodáshoz a két fél. Történt ugyanis, hogy a téli átigazolási időszak utolsó napján a Bayern vezérkara visszavonta az Upamecano felé benyújtott tervezetet, amely szerint az évi fizetése 20 millió euróra növekedett volna. Ráadásul ez az ajánlat tartalmazott egy 65 millió eurós kivásárlási árat, ami 2027-től lépett volna életbe.

Végül a valóban aláírt szerződés értelmében valamivel kevesebb összeg, nagyjából 16 millió euró üti évenként a francia belső védő markát - tudta meg a TZ.

Kezdetben azonban korántsem volt biztos, hogy Upamecano eddig marad a Bayern színeiben. 2021-es érkezését követően több nagy egyéni hibát is elkövetett, amivel magára irányította a média és a szurkolók figyelmét.

Csakhogy amióta Vincent Kompany átvette a müncheniek irányítását, a francia hátvéd játéka is stabilizálódott. Nem csoda, hogy többek között a Barcelona, a Real Madrid és a Liverpool is szívesen látta volna a soraiban, ha lejárt volna a német rekordbajnokkal kötött szerződése.

