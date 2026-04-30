Még senkit sem hívtak fel – káosz a Real Madrid edzőkérdésében

A Real Madrid háza táján továbbra is az egyik legnagyobb kérdés, hogy ki ül majd le a kispadra a nyártól. A madridiaknál egyelőre nincs végleges döntés arról, ki veszi át a csapat irányítását júniustól, noha az elmúlt hetekben több ismert edző neve is felmerült lehetséges utódként.

A spanyol sajtó szerint a klubvezetés folyamatosan elemzi a lehetséges jelölteket, de hivatalos kapcsolatfelvétel egyetlen trénerrel sem történt. Manu Carreño újságíró a Cadena SER „El Larguero” című műsorában osztott meg friss információkat a helyzetről.

„Nincs konkrét hír, de azt el tudom mondani, hogy jelenleg a Real Madrid egyetlen edzővel sem vette fel a kapcsolatot azért, hogy közölje: őt szeretné a kispadra” – fogalmazott Carreño.

A szakíró hozzátette, hogy több név is szerepel a klub listáján, és ezek között ott van José Mourinho is. A portugál szakember neve nem először merül fel Madridban, hiszen korábban már dolgozott a királyi gárdánál, és jelentős sikereket ért el a csapattal.

„Abban a névsorban, amely mindenhol megjelent, Mourinho is szerepel. Nem tudom, hogy nagyobb vagy kisebb eséllyel, mint mások, de jelenleg ez a kérdés még nincs annyira előrehaladott állapotban, hogy azt lehessen mondani: már felvették vele a kapcsolatot” – mondta Carreño.

Az újságíró ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy személy szerint meglepné, ha végül Mourinho térne vissza a Santiago Bernabéuba.

„Valószínűleg nem ő lesz a befutó, engem meglepne, ha így történne” – zárta gondolatait.



