Kifakadt a Real Madrid csapatkapitánya, az idény végén távozhat!

A 34 éves csapatkapitány ezúttal sem kapott lehetőséget, még csereként sem léphetett pályára a Valencia ellen. Álvaro Arbeloa vezetőedző a jobb oldalon a saját nevelésű David Jiméneznek szavazott bizalmat, akit a 76. percben Trent Alexander-Arnold váltott.

A csapatkapitány távozhat?

Carvajal szerződése a szezon végén lejár, és amennyiben tavasszal is háttérbe szorul, egyre komolyabban felmerülhet a nyári távozása. A The Athletic pedig arról írt, hogy a jobbhátvéd nyáron elköszönhet Madridtól, mivel nem elégedett a játékperceivel, miközben a klub sem biztos benne, hogy hosszabbítana vele.

A madridiak számára amúgy sem alakul túl jól eddig az idény: a spanyol Király Kupából való kiesés után Carvajal úgy fogalmazott, a csapat „elérte a mélypontot”, és közösen kell változtatniuk a teljesítményen.