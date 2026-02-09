Goal.com
CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
C. Kovács Attila

Kifakadt a Real Madrid csapatkapitánya, az idény végén távozhat!

A Real Madrid vasárnap 2–0-ra győzött a Valencia otthonában, ám a siker ellenére feszült hangulat uralkodott a blancók öltözőjében a lefújást követően. A Football Espana beszámolója szerint Dani Carvajal láthatóan csalódottan és ingerülten váltott szót Antonio Pintusszal, a csapat erőnléti edzőjével.

A 34 éves csapatkapitány ezúttal sem kapott lehetőséget, még csereként sem léphetett pályára a Valencia ellen. Álvaro Arbeloa vezetőedző a jobb oldalon a saját nevelésű David Jiméneznek szavazott bizalmat, akit a 76. percben Trent Alexander-Arnold váltott.

A csapatkapitány távozhat?

Carvajal szerződése a szezon végén lejár, és amennyiben tavasszal is háttérbe szorul, egyre komolyabban felmerülhet a nyári távozása. A The Athletic pedig arról írt, hogy a jobbhátvéd nyáron elköszönhet Madridtól, mivel nem elégedett a játékperceivel, miközben a klub sem biztos benne, hogy hosszabbítana vele.

A madridiak számára amúgy sem alakul túl jól eddig az idény: a spanyol Király Kupából való kiesés után Carvajal úgy fogalmazott, a csapat „elérte a mélypontot”, és közösen kell változtatniuk a teljesítményen. 

