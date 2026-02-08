Goal.com
Alaposan megszenvedett a Real Madrid a Valencia otthonában

Vinícius, Bellingham és Rodrygo nélkül alaposan megszenvedett a Valencia otthonában a Real Madrid, ám végül Carreras és Mbappé góljával begyűjtötte a három pontot, és továbbra is tapad a Barcelonára.

Ahogy az várható volt, alaposan megszenvedett a Real Madrid a Valencia otthonában.

A királyi gárdából Vinícius eltiltás, Bellingham és Rodrygo sérülés miatt hiányzott, és az első félidőben nem is talált fogást ellenfelén a Barcelonát üldöző együttes. A fordulás után aztán megtört a jég, a remek idényt futó Mbappé helyett a balhátvédként futballozó Carreras törte meg a jeget.

A 65. percben hiába vette körbe négy hazai játékos a vendégek védőjét, lövése mégis utat talált a jobb alsó sarokba. A kiesés elől menekülő hazaiak legnagyobb lehetősége hat perccel később érkezett el, ám Beltran lövése után a labda kifelé pattant a jobb oldali kapufáról. A túloldalon a francia világbajnok támadó megindulásai jelenthették a legtöbb veszélyt, tíz perccel a vége előtt nem is sok hiányzott, hogy megduplázza a Real előnyét, ám tekerése elkerülte a bal alsó sarkot. A hosszabbításban viszont már nem hibázott, Brahim Diaz remek centerezése után a bal alsó sarokba lőtt, beállítva ezzel a 2-0-s végeredményt.

A Real hiányzói nélkül sem hibázott, és továbbra is tapad az éllovas Barcelonára.

