Nem kegyelmeztek a Real Madrid szurkolói, a győzelem ellenére kifütyülték játékosaikat

A szurkolók nem felejtenek

Feszült hangulatú mérkőzesen gyűjtötte be a három pontot a Real Madrid a Deportivo Alavés ellen, a Bernabéu közönsége ismét hangot adott elégedetlenségének. A meccs előtt még nagy lelkesedéssel fogadták a Real U19-es csapatát, akik átvették az Ifjúsági Bajnokok Ligája trófeát, a felnőtt csapat sorfalat állva ünnepelte őket.

A mérkőzés során azonban érződött, az utóbbi időszak gyenge teljesítményei miatt megromlott a kapcsolat a játékosok és szurkolók között, a Real Madrid második gólját szerző Vinícius Júnior ünneplés helyett bocsánatkérően kulcsolta össze a kezeit.

Camavinga volt a fő célpont

A lelátó haragja mindezek mellett leginkább Camavingára irányult, a francia középpályás a 63. percben állt be csereként, és hatalmas füttykoncert fogadta bármikor, amikor labdához ért. A szurkolók minden bizonnyal nem felejtették el Camavinga Bayern München elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján elkövetett hibáját, amely a Real kieséséhez vezetett. A francia teljesen feleslegesen szerzett második sárga lapján nehezen tudják túltenni magukat a Real szimpatizánsai, a játékos az Alavés elleni mérkőzés után személyesen is kiment eléjük bocsánatot kérni:

Forrás: GOAL

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.