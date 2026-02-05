Áll a bál a Real Madridnál: Arbeloára csak átmeneti megoldásként tekintenek a játékosok, a csapat sztárja pedig kihagyja a Benfica elleni BL-párharcot

Spanyol sajtóértesülések szerint a Real Madrid több játékosa „átmeneti megoldásként” tekint Álvaro Arbeloára, és nem látják benne azt az edzőt, akivel hosszú távon gyökeres, pozitív változás érhető el. Egy ilyen légkör különösen veszélyes lehet a királyi klubnál, ahol az eredmények mellett a tekintély és az öltözői bizalom is meghatározó.

A források szerint komoly meglepetést és belső vitákat váltottak ki Arbeloa döntései a Benfica ellen 4–2-re elveszített Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Különösen Dani Ceballos teljes mellőzése okozott feszültséget, több játékos is kérdéseket fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. A Real Madridnál sokan úgy gondolják, hogy az ilyen helyzetekben az igazságosság és a szakmai következetesség kulcsfontosságú, hiszen minden játékperc a bizalom egyik formája.

Tovább erősíti a találgatásokat, hogy a Rayo Vallecano elleni 2–1-es győzelem után tervezett sajtótájékoztatót állítólag elhalasztották, méghozzá a játékosokkal fennálló nézeteltérések miatt. Amennyiben ez valóban megtörtént, a probléma nem pusztán taktikai jellegű, hanem az öltözői légkört, a kommunikációt és Arbeloa vezetési stílusát is érintheti. A spanyol sajtóban már olyan vélemények is megjelentek, hogy Arbeloa csak akkor maradhat hosszabb távon a kispadon, ha megnyeri a La Ligát és a Bajnokok Ligáját is.

Mindeközben rosszul indul a Real Madrid számára a BL kieséses szakasza: Rodrygo kétmeccses eltiltást kapott, így kihagyja a Benfica elleni párharcot. A brazil támadó a portugálok elleni, 3–2-re elveszített mérkőzés hajrájában kapott piros lapot, miután hevesen reklamált a játékvezetőnél. A fegyelmi szabályok értelmében ez automatikusan két mérkőzésre szóló eltiltást von maga után.

Rodrygo hiánya komoly veszteség Arbeloa számára, ráadásul a madridiak Raúl Asencióra sem számíthatnak az első mérkőzésen, miután őt is kiállították.