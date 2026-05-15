„Aki a Clásicóra nem utazik el, az ne várjon kezdőcsapatot” - Arbeloa visszaszólt Mbappénak

A Real Oviedo elleni mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az újságírók azonnal szembesítették Álvaro Arbeloát Kylian Mbappé pár perccel korábbi, nagy port kavart nyilatkozatával. Amikor az edző fülébe jutott a mondat, miszerint ő maga degradálta volna Mbappét negyedik számú csatárrá, Arbeloa rövidre zárta a kérdést.

A szakember állítása szerint soha nem hangzott el a szájából ilyen kijelentés, ugyanakkor emlékeztetett mindenkit, hogy a döntés az övé:

„Amíg ebben a pozícióban vagyok, nem fogok megváltozni. Az fog játszani, akit én a legmegfelelőbbnek tartok, függetlenül attól, hogy mi a neve. Ha nem tetszik ez valakinek, várhatnak a következő edzőre” – jelentette ki Arbeloa, egyértelmű üzenetet küldve a hierarchiát firtatóknak.

Arbeloa nem érte be a cáfolattal, szakmai érvekkel is alátámasztotta, miért hagyta a padon a francia támadót. Mbappé ugyanis négy nappal korábban nem utazott el a Barcelona elleni El Clásicóra, amit úgy tűnik, az edzői stáb nem felejtett el neki:

„Ha egy játékos nincs olyan állapotban, hogy vasárnap elutazzon a csapattal, akkor nem várhatja el, hogy négy nappal később a kezdőcsapatban találja magát” – magyarázta a tréner.

Forrás: Marca

