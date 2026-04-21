Mbappé és Vinícius eldöntötte – közelít a Real

Tulajdonképpen felszabadultan és különösebb tét nélkül léphetett pályára a Real Madrid az Alavés elleni hétközi bajnokin. Álvaro Arbeloa együttesének inkább már csak matematikai, mintsem reális esélye van arra, hogy trófeával zárja az idényt (a Bajnokok Ligájából a Bayern München ellen, a negyeddöntőben kiesett, míg a kedd esti bajnokit kilencpontos hátrányból várta a Barcelonával szemben), ennek ellenére ezúttal hozta a kötelezőt.

A vendégek nagyjából fél óráig állták a sarat, akkor viszont Arda Güler passzát a közelmúltban önzősége miatt kritizált Kylian Mbappé kaparta maga elé, majd lövése úgy pattant meg Jonny Otto lábán, hogy az Alavés kapuját őrző Siverának esélye sem volt a hárításra.

A fordulás után öt percet kellett várni, hogy Vinícius Júnior egy jobb alsó sarokba csapódó bombagóllal megduplázza a hazaiak előnyét, és ha Brahim Díaz tekerésénél nem fejelik ki a vendégek a labdát a gólvonalról, már a 60. percben eldőlhetett volna a mérkőzés. Bár a 93. percben Toni Martinez szépített, a győzelem azonban így sem forgott veszélyben, 2-1-s sikerükkel a királyiak hat pontra megközelítették a szerda este pályára lépő FC Barcelona együttesét, amely a Celta Vigót fogadja a Camp Nouban.

