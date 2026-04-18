FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
Bózsik Tamás

Nem akárkitől kapott kritikát Kylian Mbappé: "Önzőséget hozott a Real Madrid öltözőjébe"

Az egykori legendás francia játékos, Emmanuel Petit rendesen kiosztotta Kylian Mbappét, mondván, az önző mentalitásával megfertőzte a Királyiak öltözőjét.

Az Arsenal és a Chelsea volt labdarúgója szerint komoly szerepe van abban a honfitársának, hogy a Real Madrid kiesett a Bayern München ellen a Bajnokok Ligája-negyeddöntőjéből. 

Az RMC-nél szakértőként dolgozó Petit úgy véli, Mbappé rossz irányba vitte el a keret légkörét, amióta 2024 nyarán a Los Blancoshoz szerződött. 

"Ez [a kiesés – a szerk.] nem egyes egyedül Mbappé hibája – kezdte Petit. – De az érkezésével önzőséggel töltötte meg a Real Madrid öltözőjét. Ez egy bukás."

Ezt követően arra szintén kitért, hogy volt klubjának, a Paris Saint-Germainnek milyen jól megy a szekere azóta, hogy már nem játszik a klubnál a francia támadó. Szerinte jót tett a francia együttesnek, hogy megszabadult az egyénieskedésétől. "Azóta, hogy a PSG csapatként működik a pályán, egészen elképesztőek, szervezettek" – zárta gondolatát. 

