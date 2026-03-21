A két Real-ász visszatérése dönti el az Atlético elleni derbit?

A Real Madrid középpályása, Jude Bellingham készen áll a vasárnapi, Atlético Madrid elleni La Liga-összecsapásra, miután hét hétig térdsérülés miatt volt távol – erősítette meg Álvaro Arbeloa, a madridiak vezetőedzője.

Arbeloa hozzátette, hogy Kylian Mbappé is száz százalékos állapotban tér vissza a hétvégi derbire, miután közel egy hónapos kényszerpihenő után csereként már pályára lépett a keddi, Manchester City elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn.

Az angol középpályás legutóbb február 2-án, a Rayo Vallecano elleni győztes meccsen szerepelt, hiánya pedig lehetőséget biztosított a 18 éves Thiago Pitarch számára, aki az elmúlt hetekben több percet kapott a felnőtt csapatban. Arbeloa hangsúlyozta, hogy Bellingham visszatérésével együtt is marad lehetőség a fiatal tehetség számára:

„Nagyszerű, hogy Bellingham visszatér. Ugyanakkor az is fantasztikus hír, hogy Thiago ilyen szinten tudott teljesíteni. Szeretem ezeket a problémákat; áldott gond, ha azt kell eldönteni, melyik játékost válasszuk. Együtt is játszhatnak, nem jelenti azt, hogy Bellingham visszatérése miatt Thiago ne kapna lehetőséget.”

