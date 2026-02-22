Mint ismert, a hét közben Vinícius Júniort érte rasszista abúzus a Benfica - Real Madrid Bajnokok Ligája-rájátszás odavágóján a hazaiak játékosától, Gianluca Prestiannitól. A hétvégi, Chelsea - Burnley bajnoki sem maradt el ilyesfajta támadás nélkül, a mérkőzés után a Chelsea-ben futballozó Wesley Fofana (akit két sárga lappal kiállítottak) és a Burnley játékosa, Hannibal Mejbri is posztolt közösségi oldalán az abúzusokról.

Fofana megosztott több rasszista üzenetet is, és hozzátette: “2026 van, és semmi sem változik. Ezeket az embereket soha sem büntetik meg. Nagy kampányokat csinálnak a rasszizmus ellen, de igazából senki nem tesz semmit”.

A Chelsea közleményben reagált a történtekre: “A Wes ellen elkövetett célzott rasszista támadás a Burnley elleni Premier League meccs után undorító és nem tolerálható. Az ilyen viselkedés teljes mértékben elfogadhatatlan és szembemegy a játék és minden olyan érékkel, amiért a Klub kiáll. Nincs helye a rasszizmusnak”.

A vendég Burnley (akinek a 93. percben jött össze az egyenlítés a Stamford Bridge-n) szintén közleményt adott ki a mérkőzés után, miután tunéziai játékosát, Hannibal Mejbri is elszenvedett ilyen támadásokat: “Mindenkit a Burnley-nél felháborít az online abúzus, amit Hannibal szenvedett el a mai Premier League-meccs után. Ennek nincs helye a társadalmunkban, zéró-toleranciábval közelítünk meg minden a kirekesztésmidnen formáját”.

Késő este a Premier League is reagált a történtekre: “Kiállunk Wesley Fofana és a Chelsea mellett a rasszista abúzus után, amit elszenvedett a közösségi médiában. A rasszizmusnak nincs helye a játékban és sehol a társadalomban, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy támogassuk azokat, akiket ilyen kirekesztő támadások érik. A futball mindenkié” - írta a liga hivatalos X-oldalán.

