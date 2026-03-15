Raphinha mesterhármassal gálázott a Barcelona

A Spotify Camp Nou immár 62 ezer néző előtt nyitotta meg kapuit a Sevilla elleni bajnokira, és bár Lamine Yamal ezúttal a kispadról várta a kezdő sípszót, a Barcelona nélküle is könnyedén lépett át ellenfelén, és visszaállította a négypontos különbséget a szombaton 4-1-es győzelmet arató Real Madrid előtt.

A vasárnap délutáni bajnokin nem is sokat vacakolt a hazai együttes, Cancelo már a hetedik percben tizenegyest harcolt ki, a labda mögé pedig Raphinha állt, és panenkás megoldással juttatta előnyhöz a katalánokat.

A korai gól érezhetően megnyugtatta a Barcelonát, ráadásul a portugál védő tíz perccel később újabb büntetőt harcolt ki (miután megtolta a labdát a büntetőterületen belül, Carmona kezében akadt el), a játékvezető pedig a VAR szoba jelzése után újabb tizenegyest ítélt. Ezúttal is a brazil csatár állt a labda mögé, a jobb alsó sarokra tartó labdáját pedig nem tudta hárítani az irányt eltaláló Vlachodimosz.

A 38. percben tovább növelte előnyét Hansi Flick együttese, Dani Olmo 12 méterről lőtt a bal alsó sarokba, és ha Lewandowski nem téveszti el fejjel néhány lépésről a kaput, már az első játékrészben kiüthette volna ellenfelét a listavezető – így viszont 4-0 helyett 3-1-et mutatott félidőben az eredményjelző, a Sevilla ugyanis Oso gyönyörű kapáslövésével az első félidő hosszabbításában szépített.

A pontszerzés reménye viszont nem tartott sokáig, a fordulás után a mesterhármast szerző Raphinha egy megpattanó lövéssel visszaállította a háromgólos különbséget, majd Joao Cancelo és a hosszabbításban született Sow-gól után alakult ki az 5-2-es végeredmény.

