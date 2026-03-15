Raphinha mesterhármassal gálázott a Barcelona

A Real Madrid után a Barcelona sem hibázott a La Ligában, a katalánok a mesterhármast szerző Raphinha vezérletével 5-2-re legyőzték a Sevillát, és visszaállították négypontos előnyüket a tabella élén.

A Spotify Camp Nou immár 62 ezer néző előtt nyitotta meg kapuit a Sevilla elleni bajnokira, és bár Lamine Yamal ezúttal a kispadról várta a kezdő sípszót, a Barcelona nélküle is könnyedén lépett át ellenfelén, és visszaállította a négypontos különbséget a szombaton 4-1-es győzelmet arató Real Madrid előtt.

A vasárnap délutáni bajnokin nem is sokat vacakolt a hazai együttes, Cancelo már a hetedik percben tizenegyest harcolt ki, a labda mögé pedig Raphinha állt, és panenkás megoldással juttatta előnyhöz a katalánokat.

A korai gól érezhetően megnyugtatta a Barcelonát, ráadásul a portugál védő tíz perccel később újabb büntetőt harcolt ki (miután megtolta a labdát a büntetőterületen belül, Carmona kezében akadt el), a játékvezető pedig a VAR szoba jelzése után újabb tizenegyest ítélt. Ezúttal is a brazil csatár állt a labda mögé, a jobb alsó sarokra tartó labdáját pedig nem tudta hárítani az irányt eltaláló Vlachodimosz.

A 38. percben tovább növelte előnyét Hansi Flick együttese, Dani Olmo 12 méterről lőtt a bal alsó sarokba, és ha Lewandowski nem téveszti el fejjel néhány lépésről a kaput, már az első játékrészben kiüthette volna ellenfelét a listavezető – így viszont 4-0 helyett 3-1-et mutatott félidőben az eredményjelző, a Sevilla ugyanis Oso gyönyörű kapáslövésével az első félidő hosszabbításában szépített.

A pontszerzés reménye viszont nem tartott sokáig, a fordulás után a mesterhármast szerző Raphinha egy megpattanó lövéssel visszaállította a háromgólos különbséget, majd Joao Cancelo és a hosszabbításban született Sow-gól után alakult ki az 5-2-es végeredmény.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
