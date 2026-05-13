Rafael Nadal lehet a Real Madrid elnöke? A spanyol teniszlegenda reagált a hírre

Rafael Nadal egyértelműen cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint indulhatna a Real Madrid elnöki posztjáért. A tenisztörténelem egyik legnagyobb alakjának neve azt követően került szóba a klub vezetésével kapcsolatban, hogy Florentino Pérez rendkívüli választást jelentett be a madridiaknál.

A 79 éves klubelnök kedden tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy új választást ír ki, annak ellenére, hogy jelenlegi mandátuma hivatalosan 2029-ig szól. Pérez az elmúlt öt elnökválasztáson – 2009-ben, 2013-ban, 2017-ben, 2021-ben és 2025-ben – ellenjelölt nélkül maradt, így automatikusan megőrizte pozícióját.

A bejelentést követően a katalán La Vanguardia arról írt, hogy Enrique Riquelme üzletember egy alternatív elnöki projektet készít elő, amelyben Rafael Nadal neve is felmerült. A lap szerint a megújuló energiával foglalkozó Cox Energy vezérigazgatója David Mesoneróval, az Iberdrola egyik vezetőjével együtt gondolkodott egy közös induláson, és ebben szerepet kaphatott volna a spanyol teniszlegenda is.

Nadal azonban gyorsan reagált a találgatásokra.

„Olvastam azokat a híreket, amelyek szerint esetleg jelölt lehetek a Real Madrid elnöki posztjára. Szeretném egyértelművé tenni, hogy ezek az információk nem igazak” – írta közösségi oldalán.

A háttérből érkező információk szerint Nadal és az említett üzleti kör között valójában nem is történtek hivatalos egyeztetések.

Florentino Pérez a keddi sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy örömmel fogadná, ha valaki kihívná őt az elnöki székért. Bár konkrét neveket nem említett, többen úgy vélik, hogy megjegyzéseivel éppen Enrique Riquelmére célzott, amikor egy „mexikói akcentussal beszélő”, „áramszolgáltató cégekkel kapcsolatban álló” személyről beszélt, aki szerinte szervezett kampányt épít ellene.

Érdekesség, hogy Nadal korábban nem zárta ki teljesen annak lehetőségét, hogy egyszer szerepet vállaljon a Real Madrid vezetésében. Tavaly novemberben a The Athletic kérdésére úgy fogalmazott:

„Most nem hiszem, de a jövőben sosem lehet tudni. Meg kell várni, hogyan alakulnak a dolgok.”

A 22-szeres Grand Slam-bajnok Nadal köztudottan hatalmas Real Madrid-szurkoló, és rendszeresen jelenik meg a Santiago Bernabéu stadionban a klub fontos mérkőzésein. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a pályán kívüli karrierje nem a klubelnöki szék felé vezet.

