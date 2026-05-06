Aligha kaphattak volna izgalmasabb párosítást a Bajnokok Ligája elődöntőjének szerelmesei, mint a Bayern München és a Paris Saint-Germain csatáját. A párizsi odavágó 5–4-es végeredménye után az Allianz Arenában dől el, melyik sztárcsapat jut a fináléba. A két vezetőedző, Vincent Kompany és Luis Enrique is kénytelen volt belenyúlni csapatába: sérülések és taktikai megfontolások egyaránt formálták a kezdőket.

A PSG számára a legnagyobb érvágást Hakimi hiánya jelentette. A marokkói klasszis kiesése miatt Luis Enrique kényszermegoldáshoz nyúlt, és Zaire-Emeryt vezényelte a védelem jobb oldalára. A láncreakció következtében a középpályán lehetőséget kapott a sérüléséből visszatérő Fabián Ruiz, míg a kapuban ismét Szafonov kezdett, aki az odavágón kapott négy gól után javítani szeretett volna.

A Bayern oldalán Vincent Kompany óvatosabb megközelítést választott. Davies helyett Laimer került a védelem szélére, ami egyértelmű jelzés volt: a bajorok nem akartak újra kontroll nélküli gólpárbajba bonyolódni. Elöl azonban maradt a tűzerő: Kane mögött Musiala, Olise és Luis Díaz próbálta ledolgozni az egygólos hátrányt.

A mérkőzés azonban rémálomszerűen indult a hazaiak számára.

A 3. percben Kvarachelia saját térfeléről indult meg, elképesztő sebességgel hagyta faképnél üldözőit, majd tökéletes ütemben tálalt a középen érkező Dembélé elé. A francia támadó kíméletlenül bombázott a léc alá, Neuernek esélye sem volt. A PSG ezzel 1–0-ra vezetett Münchenben, összesítésben pedig már kétgólos előnybe került.

A bekapott gól után a Bayern próbálta átvenni az irányítást, de a PSG kontrái továbbra is életveszélyesek maradtak. A 15. percben Nuno Mendes hatalmas mentéssel akadályozta meg Musialát a gólszerzésben, a túloldalon pedig Kvarachelia harcolt ki szögletet egy gyors ellenakció végén.

A 21. percben ismét a georgiai szélső került helyzetbe, lövése azonban pontatlan volt, amiből villámgyors bajor kontra indult. Egy perccel később Luis Díaz már az ötös sarkáról próbálkozhatott, de a kolumbiai támadó fölé lőtt.

A Bayern legveszélyesebb embere a félidő közepén Olise volt. A 27. percben a francia szélső gyönyörű csellel ültette le védőjét a tizenhatoson belül, lövése azonban a kapu fölé szállt.

A 30. percben felrobbant az Allianz Arena: Mendes kezére pattant a labda a büntetőterületen belül, a Bayern játékosai hevesen reklamáltak, de a játékvezető nem ítélt tizenegyest, és második sárga lap sem került elő. Egy perccel később újabb kezezésgyanús jelenet borzolta a kedélyeket, amikor Vitinha bombázta rá a labdát Joao Neves kezére, de ezúttal sem érkezett büntető.

A PSG a félidő hajrájában ismét közel járt a gólhoz. A 33. percben Joao Neves fejesét Neuer hatalmas bravúrral ütötte ki, életben tartva a müncheni reményeket.

A Bayern legnagyobb lehetőségei a 44. percben érkeztek. Musiala előbb középen tört be a tizenhatoson belülre, de Szafonov óriásit védett, majd a kipattanó után a hazai támadó második próbálkozása már nem találta el a kaput.

A PSG így 1–0-s előnnyel vonulhatott szünetre, összesítésben pedig már 6–4-re vezetett. A Bayernnek a második félidőben minimum két gólra volt szüksége ahhoz, hogy hosszabbításra mentse az elődöntőt.

A második félidőben a Bayern fokozta a nyomást, de a PSG szervezetten védekezett és veszélyesen kontrázott, így megőrizte előnyét a Dembélé-gól után. Neuer több nagy védéssel tartotta meccsben a Bayernt, különösen Doué és Kvarachelia helyzeteinél.

A hazaiak ugyan dominálták a labdabirtoklást, de nehezen törtek át a párizsi védelmen, miközben több helyzetet is kihagytak (Díaz, Olise, Kvarachelia). A hajrában a Bayern mindent egy lapra tett fel, de Szafonov is állta a sarat.

A 94. percben Harry Kane betalált egy léc alá tartó lövéssel, de ez már késői volt: a PSG összességében megőrizte egygólos előnyét és a Bayern ellen veretlenül megvívott párharccal bejutott a budapesti fináléba.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.