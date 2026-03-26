Kivételezett a PSG? Heves vita robbant ki a halasztás után

A Paris Saint-Germain elérte, hogy elhalasszák a Lens elleni Ligue 1 rangadót, így a francia bajnok számára egy szabad hétvége nyílik a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-párharc két mérkőzése között.

A Ligue de Football Professionnel (LFP) jóváhagyta a PSG kérelmét, amely a korábban április 11-re kiírt rangadó elhalasztását kérte. A döntés értelmében a mérkőzést áthelyezték, mivel az eredetileg a Liverpool elleni BL-negyeddöntő két felvonása – április 8. és április 14. – közé esett volna.

A francia liga korábban is jelezte, hogy kiemelten segíti az európai kupaporondon szereplő francia klubokat, a PSG pedig már az előző körben, a Chelsea elleni párharc során is hasonló kedvezményben részesült, amikor szintén pihenőhétvégét kapott a két mérkőzés között. A mostani döntés nemcsak a PSG-t, hanem a nemzetközi szereplők menetrendjét is érinti: például a Strasbourg–Brest bajnoki is halasztásra került, mivel az érintett klub európai kupakötelezettség miatt szintén sűrű programmal szembesül.

A Liverpool a BL-negyeddöntős párharc első felvonása után április 11-én a Fulham ellen lép pályára, előtte pedig a Manchester City elleni FA-kupa-mérkőzés vár Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatára. A PSG eközben április 3-án a Toulouse FC ellen játszik hazai bajnokit.

A bajnoki tabella rendkívül szoros: a PSG és a második helyen álló Lens között mindössze egy pont a különbség, ráadásul a párizsiak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. A Lens a klub történetének második bajnoki címéért, és az 1998 óta első aranyéremért küzd. A most elhalasztott rangadót az LFP tájékoztatása szerint május 13-án pótolják, mindössze három nappal a szezon zárása előtt.

A döntés heves reakciókat váltott ki a Lens részéről. A klub közleményében úgy fogalmazott, hogy egyre inkább az a benyomás alakul ki, miszerint a francia bajnokság „egyes klubok európai kötelezettségeihez igazodó változóvá” válik, ami szerintük sérti a verseny egyensúlyát és hitelességét.

A Lens vezetőedzője, Pierre Sage korábban az Athleticnek úgy nyilatkozott, hogy szerinte „lehetetlen” a mérkőzés módosítása. A PSG sportigazgatója, Luis Campos ugyanakkor azzal érvelt, hogy ha a meccsek időpontja kedvezőbben alakul, nem is lett volna szükség halasztási kérelemre. Campos arra is rámutatott, hogy más bajnokságokban is bevett gyakorlat az európai kupaszereplők támogatása, példaként portugál klubokat említve. Az LFP pedig hangsúlyozta: a döntések célja, hogy a francia bajnokság megőrizze ötödik helyét az UEFA-koefficiens rangsorában, amely négy Bajnokok Ligája-indulási helyet biztosít az országnak.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.