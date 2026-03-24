A PSG extra pihenőt kért a Szoboszlaiék elleni BL-párharc előtt - megjött a kőkemény válasz

Paris Saint-Germain
Lens

Komoly konfliktus robbant ki a francia bajnoki címért folyó versenyben: a Lens határozottan elutasította a PSG kérését a rangadó elhalasztására, és élesen bírálta a kezdeményezést, hogy a liga a párizsiak Bajnokok Ligája-érdekeihez igazodjon.

Komoly vita robbant ki a francia élvonalban: a Lens hivatalosan is elutasította a Paris Saint-Germain kérését, amely a két csapat április 11-re kiírt Ligue 1-es rangadójának elhalasztására irányult.

A párizsiak azért szerették volna módosítani a mérkőzés időpontját, hogy több pihenőidőhöz jussanak a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének két mérkőzése között, ahol a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool lesz az ellenfelük. A bajnoki rivális Lens azonban határozottan visszautasította ezt, hangsúlyozva: a francia bajnokság nem válhat „rugalmasan alakítható tényezővé” a leggazdagabb klubok európai ambíciói miatt.

A Ligue 1 aranycsatája így a pályáról az irodákba helyeződött át. A jelenleg mindössze egy ponttal listavezető PSG abban bízott, hogy a hazai program módosításával jobban felkészülhet a Liverpool elleni kulcsfontosságú párharcra, ám a második helyen álló Lens szerint ez súlyosan sértené a sportszerűséget.

A klub érvelése szerint az időpont-módosítás azt eredményezné, hogy 15 napig nem játszanának tétmeccset, majd ezt követően egy rendkívül megterhelő időszak következne, amely során egy héten belül három mérkőzést kellene lejátszaniuk. A vezetőség ezt a versenyegyensúlyt veszélyeztető lépésnek nevezte.

A Lens hivatalos közleményben reagált a helyzetre, amelyben kiemelte: a mérkőzés időpontját már március 6-án rögzítették, és azt minden félnek tiszteletben kellene tartania. Hozzátették, hogy már az első megkeresések során jelezték, nem támogatják a módosítást, és eddig tudatosan kerülték a nyilvános megszólalást.

A klub ugyanakkor most úgy érezte, meg kell szólalnia, mert szerintük veszélyes tendencia kezd kialakulni: a francia bajnokság jelentősége háttérbe szorulhat az európai kupaszereplések mögött.

A közlemény külön hangsúlyozza, hogy elfogadhatatlan lenne, ha a liga egyik – költségvetés alapján „csupán” tizedik legerősebb – klubjának kellene alkalmazkodnia a leggazdagabb egyesület igényeihez, miközben a hazai versenyrendszer már az elmúlt években is jelentős változásokon ment keresztül (például a liga létszámának csökkentése vagy a Ligakupa megszüntetése).


