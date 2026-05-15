Súlyos VAR-hibákat ismert el a Premier League, ami a bajnoki címet is eldöntheti

A bajnoki cím szempontjából fontos hiba történt

A Premier League 35. fordulójának egyik legvitatottabb jelenete a Goodison Parkban zajlott, ahol az Everton 3–2-es vezetésre állt a Manchester City ellen. Egy szögletnél Bernardo Silva egyértelműen visszahúzta a hazaiak középpályását, Merlin Röhlt. Michael Oliver játékvezető nem észlelte a szabálytalanságot, a videóbíróként tevékenykedő Paul Howard pedig úgy ítélte meg, hogy a visszahúzás még a sarokrúgás elvégzése előtt történt, így nem avatkozott közbe.

A KMI-bizottság mind az öt tagja egyetértett abban, hogy a VAR hibázott:

„Egyértelmű és folyamatos visszatartás történt, amely akkor is folytatódott, amikor a szögletet elvégezték és a labda játékba került” – mondta ki a testület.

A tévedés súlyos pontokba került az európai kupaszereplésért küzdő Evertonnak, hiszen a City a ráadás perceiben Jérémy Doku révén egyenlített, így 3–3-as döntetlennel zárult a találkozó. Ráadásul a bajnoki címért folytatott versenyfutásban is fontos meccsről volt szó, ugyanis könnyen előfordulhat, hogy ez a megszerzett egy pont jelenti a Manchester City Premier League-elsőségét.

„Ha ezért nem adnak büntetőt, akkor mostantól teljes szabad rablás következik a pályán” – nyilatkozta csalódottan a lefújás után David Moyes, az Everton menedzsere.

A kiesésre is hatással lehetnek a hibák

A bizottság további két mérkőzésen észlelt hibát a játékvezetők részéről: a Bournemouth - Crystal Palace mérkőzésen vissza kellett volna vonni a Tóth Alexék számára megítélt büntetőt, melyet végül 3-0-ra nyertek meg a Cseresznyések. A másik érintett találkozó a Brentford - West Ham United ütközet volt, amelyen két tizenegyes is elmaradt a Kalapácsosoknak, és végül sima, 3-0-s vereséget szenvedett a kiesés ellen menekülő londoni gárda.

Forrás: BBC

