Hatgólos thriller után, a 97. percben mentett pontot a Manchester City

Hat perc.

Úgy tűnt, ennyi idő is elegendő ahhoz, hogy a City bajnoki címről szőtt álmai darabokra hulljanak Liverpoolban. Pep Guardiola együttese hatpontos hátrányból várta a hétfő esti, Everton elleni bajnokit, és amennyiben komolyan gondolták az Arsenal utolérését, mindenképpen győzelemre volt szükségük a vetélytárs otthonában.

Az első félidőben úgy tűnt, akár még teljesítheti is a küldetést a manchesteri együttes, mert bár a hazaiak szívósan védekeztek, a vendégek több gólt is szerezhettek volna, végül Doku egy remek egyéni villanással előnyhöz juttatta a vendégeket: a belga szélső 15 méterről lőtte ki a jobb felső sarkot.

A fordulás után viszont egyre inkább átvette az irányítást az Everton, a City játékosai többször is könnyelműen adták el a labdát saját térfelükön, és bár Ndiaye ziccerét még védte Donnarumma, a 67. percben már az olasz kapus is tehetetlen volt. A télen szerződtetett Marc Guehi elképesztő hibát vétett, senkitől sem zavartatva röviden adta a haza a labdát, Thierno Barry pedig köszönte szépen, és kiegyenlített.

Már a döntetlen sem lett lett volna tökéletes eredmény a Citynek, a 73. percben viszont jött a teljes hidegzuhany: Garner szöglete után O’Brien csúsztatott a kapu torkából a hálóba, így immár a hazaiaknál volt az előny. A Citynek szűk húsz percre volt a fordításra, ám ekkor teljesen elvesztette a fonalat a csapat, így a 81. percben az Everton szerzett újabb gólt: egy villámgyors hazai kontra végén Barry fejezte be a sakk-mattig játszott helyzetet.

Csakhogy a City nem adta fel! A középkezdés után csúnyán elaludt a hazai védelem, így egy mélységi átadással Erling Haaland lépett ki, és nem is hibázta el a ziccert. A 97. percig úgy tűnt, az Everton megőrzi előnyét, ám akkor ismét Doku villant, és 16 méterről kilőtte a bal felső sarkot! Így 3-3-ra végződött a hétfő esti összecsapás, és bár a City végül pontot mentett, Mikel Arteta együttese lépéselőnybe került a bajnoki címért zajló versenyfutásban.

