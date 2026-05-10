Őrült végjáték után az Arsenal kicsikarta a győzelmet a West Ham otthonában

Az első játékrész első tíz percében három gólt is szerezhetett volna az Arsenal, ám Calafioiri ziccerét blokkolták, az abból kialakuló szögletből pedig Trossard fejesét védte a hazaiak kapusa, majd ugyancsak a belga fejelt felsőlécet a kipattanóból. A vendég helyzetek azonban ekkor el is fogytak, a félidő végén Summerville és Castellanos helyzete is kimaradt hazai részről.

A második félidő sokáig igazi helyzet nélkül zajlott, majd Fernandes révén szerezhetett volna gólt a West Ham, ám ziccerét Raya védte. Az Arsenal rendre csak szenvedett a második félidőben, ám a 83. percben sikerült megszerezni a vezetést, Ödegaard passzából Trossard volt eredményes, 0-1. A West Ham azonban nem adta fel, és úgy tűnt, az utolsó pillanatban kicsikarja a döntetlent, ám Wilson gólja előtt Rayával szemben szabálytalankodtak, így az Arsenal egy nehéz meccset nyert meg idegenben.

Az Arsenal ezzel a győzelemmel öt pontosra növelte előnyét az egy meccsel kevesebbet játszó Manchester City előtt, és óriási lépést tett a bajnoki cím felé.

