Plea parádé Donyeckben, botlott az Atletico

Plea parádézott a Mönchengladbach megszerezte első győzelmét az idei BL-kiírásban, a csoport élére ugrott, miköben az Atletico Madridnak meg kell elégednie a döntetlennel Oroszországban.

Sakhtar Donyeck- Mönchengladbach

A Gladbach az első két mérkőzésén előbb az Internazionale, majd a ellen is az utolsó percekben bukta el a győzelmet, így hat helyett két ponttal utaztak Ukrajnába, hogy megszerezzék első győzelmüket a korona sújtotta Donyeck ellen.

A németek gyakorlatilag félóra alatt eldöntötték a mérkőzést, Plea duplájával és Bondar öngóljával már 26 perc után hárommal mentek. A francia támadó második góljáról érdemes megemlékezni, nagyjából 20 méterről, bődületes erővel lőtte ki a felső sarkot, Trubinnak esélye sem volt a hárításra.

Allasane Plea for Gladbach. Great goal from the former OGC Nice striker. His second goal of the game. Gladbach playing very well. #UCL pic.twitter.com/fCcyGZbaO8