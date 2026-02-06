A jelek szerint végleg eldőlt Pesics sorsa a Fradinál

Egyre több jel mutat arra, hogy Alekszandar Pesics napjai meg vannak számlálva a Ferencvárosnál. A korábbi értesülések után már Szerbiában is arról írnak, hogy a zöld-fehérek szerb támadója közel áll ahhoz, hogy a felvidéki Dunaszerdahelyhez szerződjön.

A hírről elsőként a DAC Zone és a Global Fradi szurkolói oldal számolt be egybehangzóan, amelyek szerint Pesics már a DAC-cal folytat tárgyalásokat, és a klubváltás realitása egyre nagyobb. A Global Fradi további információként jelezte: a játékos iránt a török Armedspor is komoly érdeklődést mutatott, ám a török klub végül nem tudott megegyezni sem Pesiccsel, sem annak képviselőivel.

Az elmúlt napokban a szerb sajtó is felkapta az ügyet, és már készülődő klubváltásról ír - szúrta ki pénteken a csakfoci.hu. Ugyanakkor Dunaszerdahelyen hivatalosan továbbra is óvatosan fogalmaznak. Jan Van Daele, a DAC sportigazgatója a klub tavasznyitó sajtótájékoztatóján még nem tudott konkrétumokkal szolgálni.

„Pesic kapcsán valóban felröppentek pletykák, én magam is olvastam ezeket, azonban jelenleg nincs semmi konkrétum a játékossal kapcsolatban” – nyilatkozta korábban a sportvezető.

A háttérben mindenesetre érthető a mozgás: Pesics az elmúlt fél évben perifériára szorult a Ferencvárosnál. A szerb csatár összesen 18 mérkőzésen lépett pályára a szezon során, ezeken négy gólt szerzett, ám többnyire csereként kapott lehetőséget. Beszédes tény, hogy a tavaszi Európa Liga-keretből is kimaradt, ami tovább erősítette a távozásáról szóló találgatásokat.

A Dunaszerdahely számára egy tapasztalt, nemzetközi rutinnal rendelkező támadó érkezése komoly erősítést jelenthetne, Pesics pedig újra stabil játéklehetőséghez juthatna egy számára ismerős régióban. Bár hivatalos bejelentés egyelőre nincs, az események láncolata arra utal: a Fradi és Pesics útjai hamarosan elválhatnak.