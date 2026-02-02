Magyar kötődésű klubhoz távozhat a Ferencváros mellőzött támadója

Alekszandar Pesics távozhat a Ferencvárostól, és közel áll ahhoz, hogy aláírjon a felvidéki Dunaszerdahely csapatához - értesült egybehangzóan a DAC Zone és a Global Fradi szurkolói oldal.

Utóbbi annyi további tájékoztatást adott, hogy a szerb támadóért sorban állt a török Armedspor is, amely azonban képtelen volt nyélbe ütni az üzletet a játékossal és képviselőivel.

Köztudott, hogy a 33 éves center az idei szezonban csak epizódszereplő volt Robbie Keane FTC-jében, sőt, az utolsó három bajnoki találkozón még a kispadra se ültette le az ír vezetőedző. Ettől függetlenül két fontos találatot is jegyzett az ősz folyamán, mindkettő pontot ért a zöld-fehéreknek: előbb a Plzen elleni Európa-liga-összecsapáson fejjel állította be az 1-1-es végeredményt, majd a Paks elleni hazai 2-2-höz is egy góllal járult hozzá.

A DAC jelenleg harcban van a szlovák bajnoki címért, amelyhez szombaton léphet eggyel közelebb, amikor az egy ponttal előtte lévő éllovast, a Slovant fogadja.

