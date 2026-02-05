Keretet hirdetett a Ferencváros a kupatavaszra

Élve az Európa-liga szabályai adta lehetőséggel, leadta a Ferencváros a tavaszi kupakeretét az UEFA-nak, amelyik így áll össze.

A keret:

Kapusok: Gróf Dávid, Varga Ádám, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*

Védők: Ibrahim Cissé, Mariano Gómez, Cadu, Nagy Barnabás, Toon Raemaekers, Szalai Gábor

Középpályások: Naby Keita, Jonathan Levi, Mohammad Abu Fani, Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Ötvös Bence, Júlio Roamo, Kristoffer Zachariassen, Lakatos Csongor*, Madarász Ádám*

Támadók: Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Franko Kovacevic, Lisztes Krisztián, Bamidele Yusuf, Gólik Benjámin*

a *-gal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek

A nyolcaddöntőért zajló rájátszás első mérkőzését február 19-én Razgradban vívja meg a csapat a Ludogorec ellen, itthoni idő szerint 21 órai kezdéssel, míg a visszavágóra egy héttel később, február 26-án 18:45-től kerül sor Groupama Arénában.