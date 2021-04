Perez: nem zárhatnak ki minket az idei BL-ből

Korábban mi is írtunk róla, hogy az európai szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságának dán tagja, Jesper Möller egy helyi adónak hétfőn azt mondta, a kluboknak, melyek közül három - a Real Madrid, a Manchester City és a Chelsea - elődöntős, azonnal menniük kell, vagyis a PSG egyedül maradhat a négy között. Florentino Perez most reagált erre, illetve az UEFA elnökének, Aleksander Ceferinek is a vádjaira.

Florentino Perez szerint az UEFA nem zárhatja ki a még versenyben lévő - Real Madrid, Chelsea, Manchester City- szuperligás csapatokat az idei Bajnokok Ligája kiírásából.Sőt, a Királyi Gárda elnöke szerint a játékosoknak sem kell aggódniuk, nem lesznek eltiltva az Európa-bajnokságtól sem.

"Minnden játékos megnyugodhat, nem fogják őket eltiltani az EB-től, ha csatlakoznak a Szuperligához.

"A Real Madrid, a Manchester City valamint a Chelsea nem lesz kizárva az idei Bajnokok Ligájából, vagy a nemzeti bajnokságokból. Ez 100 %-osan biztos. Törvények minket védenek" - mondta az ESL elnöke.

Perez reagált Ceferin vádjaira is, miszerint Agnelli egy hazug ember, aki pár napja még tagadta a liga létrehozásáról szóló pletykákat.

"Az elnök úr megsértette Angellit tegnap, ilyet nem szabad csinálni. Őrület, hogy így beszél egy olyan klub elnökéről, mint a Juventus. Ez elfogadhatatlan. Az UEFA-nak meg kell változnia, nem akarunk ilyen elnököt, aki más vezetőket sérteget."

