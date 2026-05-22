„Legbelül tudom, hogy eljött az idő”

Guardiola a klub honlapján megjelent érzelmes búcsúinterjúban tisztázta, hogy nem belső konfliktusok vagy hirtelen törés áll a háttérben:

„Ne kérdezzék az okát, hogy miért távozom. Nincsen oka, de legbelül tudom, hogy eljött az idő. Semmi sem örök, ha az lenne, akkor maradtam volna. Örökké magammal viszem viszont az érzést, az embereket, az emlékeket és azt a szeretetet, amit az én Manchester City-m iránt érzek.”

Egy korszak számai: 20 trófea és a történelmi triplázás

Amikor Pep Guardiola 2016 nyarán megérkezett az Etihad Stadionba, sokan megkérdőjelezték, hogy a Spanyolországban és Németországban tökéletesre fejlesztett domináns, labdabirtoklásra épülő stílusa működőképes lehet-e a fizikálisabb Premier League-ben. A katalán menedzser nemcsak hogy megválaszolta a kételyeket, de alapjaiban formálta át az angol futball kultúráját.

10 év alatt 20 trófeát hódított el: 6 Premier League, 5 Ligakupa, 3 FA-kupa, 3 Community Shield, 1 Klubvilágbajnokság, 1 Bajnokok Ligája és 1 Európai Szuperkupa a mérlege.

Emelett a 2017/18-as idényben történelmi 100 pontot ért el a bajnokságban, azonban az abszolút csúcsra 2023-ban ért, amikor sikerült a triplázás (Premier League, Bajnokok Ligája, FA-kupa)

Bár a mostani idényben a bajnoki címet a 22év után újra csúcsra érő Arsenal hódította el, Guardiola stílusosan, két újabb trófeával (az FA-kupa és a Ligakupa megnyerésével) búcsúzik a kispadtól.

Eljött Maresca ideje

A brit és nemzetközi sajtó szerint a City vezetősége nem akarja húzni az időt, és megvan az első számú jelölt a posztra: Enzo Maresca. A Chelsea korábbi menedzsere nem ismeretlen Manchesterben, hiszen korábban Guardiola segítőjeként (másodedzőként) már dolgozott a klubnál.

Vasárnap az Aston Villa ellen tehát egy korszak zárul le az Etihad-ban. Egy biztos: a futballvilág egy darabig biztosan nem lát még egy olyan domináns évtizedet, mint amit Pep Guardiola teljesített a Manchester City-vel.

